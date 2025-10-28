Corporate y M&A.- Orishas actuarán en la Sala Mamba el 7 de diciembre

MURCIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La mítica banda cubana Orishas ha anunciado su regreso a Murcia con un concierto el 7 de diciembre en la Sala Mamba. El grupo, pionero en la fusión del hip-hop con los ritmos tradicionales de Cuba, ofrecerá un espectáculo en el que repasará los grandes éxitos de su carrera y mostrará la fuerza de su propuesta musical en directo.

Formados en 1999 en París, Orishas revolucionaron la escena internacional con su sonido único, que combina el rap contemporáneo con el son, el guagu ancó y otros géneros afrocubanos. Su álbum debut, 'A lo Cubano' (2000), marcó un hito al llevar el hip-hop cubano al plano global, seguido por trabajos tan aclamados como 'Emigrante' (2002) y 'El Kilo' (2005). En 2007, su colaboración con Calle 13 en el tema 'Pal Norte' les valió el Grammy Latino a Mejor Canción Urbana, consolidando su prestigio en la música latina.

Tras varios años de pausa, el grupo retomó su actividad en 2016 y publicó 'Gourmet' (2018), un disco con el que reafirmaron su compromiso con la crítica social, la identidad cultural y las raíces afrocaribeñas. Con más de 750.000 discos vendidos en Europa, Orishas sigue siendo un referente imprescindible del hip-hop latino, llevando su mensaje desde La Habana al mundo.

El concierto en la Sala Mamba abrirá sus puertas a las 21.00 horas, y la actuación comenzará a las 22.00 horas. Las entradas anticipadas, con un precio de 35 euros más gastos de gestión, estarán disponibles a partir de este miércoles 29 de octubre, a las 10.00 horas, a través de la web www.compralaentrada.com.