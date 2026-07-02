Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de julio

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

-- "Trump ganó 1.200 millones con las criptomonedas en 2025"

-- "España compra a Marruecos combustible sospechoso de tener origen ruso"

EL MUNDO

-- "La venta de la sede de la Sepi ocultaba un pelotazo de 50 millones"

-- "Duelo nacional con las morgues repletas de cadáveres en Venezuela"

ABC

-- "Los recursos para frenar la 'ley de nietos' no se resolverán antes de las elecciones"

-- "Los seguidores de Lefebvre consuman el cisma con el Vaticano"

LA RAZÓN

-- "Sánchez deja la puerta abierta a otra cumbre veraniega con Zapatero"

-- "Venezuela decreta siete días de luto nacional por las víctimas de los seísmos"

LA VANGUARDIA

-- "La regulación desborda las previsiones y fuerza un plan de choque"

-- "Aznar y Ayuso censuran la estrategia de aproximación de Feijóo hacia Junts"

EL PERIÓDICO

-- "España perderá fondos por 1.100 millones si no cumple con la UE"

-- "Barcelona ya respira aire de Tour"