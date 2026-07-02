Principales titulares de los periódicos para el jueves 2 de julio

MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "Trump ganó 1.200 millones con las criptomonedas en 2025"
-- "España compra a Marruecos combustible sospechoso de tener origen ruso"
EL MUNDO
-- "La venta de la sede de la Sepi ocultaba un pelotazo de 50 millones"
-- "Duelo nacional con las morgues repletas de cadáveres en Venezuela"
ABC
-- "Los recursos para frenar la 'ley de nietos' no se resolverán antes de las elecciones"
-- "Los seguidores de Lefebvre consuman el cisma con el Vaticano"
LA RAZÓN
-- "Sánchez deja la puerta abierta a otra cumbre veraniega con Zapatero"
-- "Venezuela decreta siete días de luto nacional por las víctimas de los seísmos"
LA VANGUARDIA
-- "La regulación desborda las previsiones y fuerza un plan de choque"
-- "Aznar y Ayuso censuran la estrategia de aproximación de Feijóo hacia Junts"
EL PERIÓDICO
-- "España perderá fondos por 1.100 millones si no cumple con la UE"
-- "Barcelona ya respira aire de Tour"