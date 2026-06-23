Principales titulares de los periódicos para el martes 23 de junio

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -
Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:
EL PAÍS
-- "El Supremo condena a Ábalos a 24 años y deja libre a Aldama"
-- "El Poder Judicial abre el proceso para expedientar a Peinado"
EL MUNDO
-- "Condena unánime e implacable a la corrupción que llegó con Sánchez"
-- "El adiós de Starmer hunde más a un Reino Unido que no digiere el 'Brexit'"
ABC
-- "EL SANCHISMO, CONDENADO"
-- "La Moncloa aparca la fusión de Escribano e Indra para centrarse en la vasca ITP Aero"
LA RAZÓN
-- "Primer revés judicial al sanchismo con una condena histórica"
-- "Reino Unido devora a su sexto primer ministro en una década"
LA VANGUARDIA
-- "El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel por corrupción"
-- "Starmer dimite y abre la puerta a Andy Burnham con el laborismo hundido"
EL PERIÓDICO
-- "El TS condena a Ábalos por explotar su posición privilegiada en el Gobierno"
-- "Starmer tira la toalla"