El 56% de las familias en las series y películas más vistas son conflictivas o desestructuradas, según un informe

Archivo - La cinta ha logrado más de medio millón de espectadores en sus primeros cuatro días. - JORGE ALVARINO - Archivo

MADRID, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 56 por ciento de los sistemas familiares que aparecen en las películas y series más vistas en España son conflictivos, fragmentados o desestructurados, según concluye el informe 'Los modelos de hogares en las películas y series más vistas', presentado este miércoles en Madrid por la asociación The Family Watch.

El estudio se ha realizado a partir del análisis detallado de 158 personajes extraídos de 40 de las producciones más vistas -las diez series y las diez películas más vistas tanto en televisión como en plataformas en 2025-.

"Los resultados del informe son especialmente relevantes, pues la ficción construye el imaginario colectivo y representa lo que es normal, deseable o posible. Que, por ejemplo, no muestre el deseo de formar una familia por parte de los jóvenes españoles, que un porcentaje alto, si la tienen, es un dato muy significativo", ha señalado la directora general de The Family Watch, María José Olesti.

El informe revela que tanto los jóvenes como los adultos representados en la ficción están "en pleno proceso de transformación, redefiniendo sus identidades y buscando una nueva forma de pertenecer a la sociedad". "Esto hace que la familia deje de presentarse como una institución estable y pase a ser un espacio de negociación o tensión. Las ficciones no representan los vínculos biológicos como nada seguro ni como protección o pertenencia", han señalado los investigadores.

Así, el 56 por ciento de los sistemas familiares representados aparecen en conflicto, fragmentados o desestructurados, mientras que un 33 por ciento presentan la familia como una institución problematizada o en crisis. En contraste, solo un cinco por ciento de las historias muestran un modelo familiar aspiracional o claramente positivo.

Aunque las estructuras familiares aparecen debilitadas, la principal función narrativa de muchos personajes consiste precisamente en mantenerlas unidas. El 28 por ciento desempeña un papel de sostén emocional, por delante de las figuras de autoridad (22%) y de los personajes que generan el conflicto (20%).

Asimismo, el documento destaca el peso de la ausencia familiar como un recurso deliberado en el guion. Prácticamente uno de cada cuatro personajes (23%) carece de familia, una condición que afecta directamente a su identidad y que se utiliza con tres fines narrativos principales: como motor positivo que impulsa al personaje a tomar decisiones, como rasgo característico de los antagonistas (la mayoría de los villanos son huérfanos) o como una realidad invisibilizada que no influye en la trama.

FACTORES DE VISIBILIDAD Y ROSTRO FEMENINO

Los investigadores han destacado que el peso de la familia en la pantalla depende de cuatro factores clave: el género audiovisual (la cercanía y lo intergeneracional potencian el peso familiar, mientras que la acción lo relega a un segundo plano), el lugar en el conflicto (si la trama se resuelve o no dentro del hogar), el formato narrativo (las miniseries ofrecen un retrato más intenso de los vínculos) y el contexto histórico.

En este sentido, el 62 por ciento de los casos analizados refleja que la historia familiar influye de manera decisiva en la identidad y el código moral del personaje, frente a un seis por ciento donde no tiene impacto. Además, el estudio establece que en la ficción conviven tres tipos de imaginarios: el del afecto y la pertenencia ('Padre no hay más que uno'), el del deber y el legado ('La sociedad de la nieve', 'House of the Dragon') y el del conflicto puro como motor narrativo ('The Boys' o 'Élite').

Por otra parte, The Family Watch confirma que el cuidado familiar sigue teniendo rostro femenino. La madre figura como cuidadora principal en el 26 por ciento de los casos, mientras que el padre lo es en el once por ciento. Por el contrario, la ausencia familiar se asocia sobre todo a personajes masculinos, el 19 por ciento de los hombres desempeñan ese papel narrativo, frente al tres por ciento de las mujeres. Aunque la corresponsabilidad aparece en el 22% de las producciones analizadas, todavía ocupa una posición "minoritaria", según los investigadores.

"La corresponsabilidad comienza a aparecer en la ficción, pero todavía no cuestiona de manera significativa un modelo de cuidados que continúa muy vinculado a la figura materna", ha señalado el investigador Ernesto García.

RECOMENDACIONES

Por último, el informe ha propuesto cinco líneas de actuación dirigidas tanto a la industria audiovisual como a las administraciones públicas. Por ello, recomienda incorporar en la ficción el deseo de formar un hogar como un eje narrativo legítimo; Visibilizar el cuidado y distribuirlo de forma más equilibrada entre hombres y mujeres; y mostrar una mayor diversidad de modelos familiares.

Asimismo, piden que las administraciones públicas introduzcan criterios de representación familiar en las políticas de financiación audiovisual; y, por último, impulsar la alfabetización audiovisual para fomentar una mirada crítica sobre los modelos familiares presentes en la ficción.