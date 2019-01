90º años de Popeye: Sus adaptaciones al cine y la televisión

Actualizado 17/01/2019 15:37:19 CET

MADRID, 17 Ene. (EDIZIONES) -

Popeye, el marino cumple 90 años. El mítico fortachón que come espinacas creado por Elzie Crisler Segar nació en una tira cómica, pero tal fue su popularidad, que poco faltó para ver cortometrajes animados del marine al lado de su novia Olivia y el malvado Bluto. Pero no solo eso, Popeye ha tenido varias series de televisión y, sobre todo, una película que se ha convertido en una cinta de culto.

Fue precisamente su película con la que el público conoció a Robin Williams. Popeye fue un musical en imagen real dirigido por Robert Altman en 1980. Lo curioso es que el inicio de la producción del filme fue provocado por una guerra de competencia por adaptar el musical de Annie. Rodada la película en Malta, originalmente se pensó en Dustin Hoffman para el papel de Popeye y en Lily Tomlin como Olivia Oliva.

Pero el papel recayó en Williams, que en ese momento protagonizaba la serie humorística Mork y Mindy y buscaba una forma de no encasillarse en el papel de la sitcom. Coproducida entre Paramount y Disney, la adaptación en imagen real del icónico marino dividió mucha a la crítica de la época, que no vio con muy buenos ojos la adaptación de los personajes a la imagen real, aunque las interpretaciones de Williams y Shelley Duvall como Popeye y Olivia sí fueron muy aplaudidas.

Recordada como un fracaso de taquilla, lo cierto es que Popeye logró recaudar 60 millones de dólares en todo el mundo, el triple de su coste, aunque no consiguió el éxito que Paramount y Disney esperaban. Esto ha convertido a la única película del marinero estrenada en cines en una cinta de culto que ha ido reivindicándose con el paso del tiempo, debido a ser fiel al espíritu de la tira cómica original de Segar y a ser el primer papel relevante en el cine del actor de películas míticas como Good Morning, Vietnam, Jumanji o La Sra. Doubtfire.

SU ÉXITO EN LA TELEVISIÓN

Más allá de la película, lo cierto es que el camino de Popeye ha ido más hacia la televisión que al cine. Entre los años 1933 y 1957, el marino protagonizó más de 200 cortometrajes para cine producidos por Fleischer Studios y la factoría Famous. Cuando en 1960 llegó la primera serie de televisión, Popeye, the Sailor, la pequeña pantalla se convirtió en la casa del marine, en la que más éxito ha gozado.

Popeye ha llegado a protagonizar cinco series de televisión, la primera fue emitida por el canal ABC. A partir de la segunda adaptación, The All New Popeye Hour (1978 - 1981), producida por Hanna-Barbera, la mítica casa de personajes como los Picapiedra o Scooby-Doo, el marine ha estado siempre bajo el sello que posteriormente se convirtió en Cartoon Network.

EL FALLIDO REVIVAL DE SONY

Pese que The Popeye and Olive Comedy Show (1981-1983) y 'Popeye e hijo' (1987-1988) no gozaron del mismo éxito que las series antecesoras, la fama del marino ha seguido muy viva en el público, prueba de ello fue el éxito de la última serie protagonizada por el marine, El show de Popeye, producida por Cartoon Network entre 2001 y 2003 y que llegó a tener 135 episodios.

Sin duda, en Hollywood se sigue pensando en Popeye, un ejemplo ha sido el continuo intento de Sony Pictures Animation por llevar al cine una película en animación CGI protagonizada por el marino, su novia Olivia, el temible Bluto, el bebé Cocoliso o Eugenio el genio, la mascota de la serie. En 2015, Genndy Tartakovsky creó un teaser tráiler de la posible adaptación cinematográfica. Sin embargo, el proyecto fue cancelado y el director pasó a encargarse de la saga Hotel Transilvania.