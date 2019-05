La adaptación de La larga marcha de Stephen King ya tiene director

Actualizado 22/05/2019 13:05:29 CET

MADRID, 22 May. (EDIZIONES) -

La enésima adaptación cinematográfica de una novela de Stephen King ha encontrado director. 'La larga marcha', basada en la obra homónima del maestro del terror publicada bajo el seudónimo Richard Bachman, será dirigida por André Ovredal, cineasta noruego encargado de 'Troll Hunter', 'La autopsia de Jane Done' o 'Scary Stories to Tell In the Dark', ésta última producida por Guillermo del Toro y pendiente de estreno.

Según informa ScreenRant, New Line Cinema contará con el realizador para llevar a la gran pantalla 'La larga marcha'. La novela de King está ambientada en una Norteamérica futura y distópica bajo leyes totalitarias, y entre ellas está la llamada larga marcha, en la que cien jóvenes compiten en una caminata en la que deben mantener una velocidad de 6,5 km por hora, y si uno de los caminantes baja esa media más de tres veces durante la marcha, es ejecutado.

El guión de la cinta corre a cargo de James Vanderbilt (The Amazing Spiderman, Zodiac, Independence Day: Contrataque), también co-productor junto a William Sherak y Bradley Fisher. El estudio no ha confirmado aún a ningún miembro del reparto de la película.

Después de la reciente 'Cementerio de animales' e 'It: Capítulo 2', que se estrenará el próximo 6 de septiembre, 'La larga marcha' continuará la exitosa senda de las historias de King. Con esta, son ya más de cincuenta las novelas del maestro del terror que han llegado a la gran pantalla.