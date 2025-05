Alex Brendemülh, sobre los aranceles de Trump: "No podemos seguir preocupándonos por los arrebatos de un psicópata" - EUROPA PRESS

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Profesionales de la cultura y el sector audiovisual español siguen reaccionando al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles del 100% a todas las películas producidas en el extranjero. En este caso ha sido el equipo de 'La canción', serie original de Movistar Plus+ sobre el triunfo de Massiel en Eurovisión, los que han valorado la medida avanzada por el mandatario estadounidense al que Alex Brendemülh, uno de los protagonistas de la ficción, ha llegado a tildar de "psicópata" y "loco".

"No podemos seguir preocupándonos por los arrebatos aleatorios que tiene un psicópata, una persona que no tiene ningún criterio, ninguna coherencia ni ningún respeto hacia los demás ni hacia los otros países ni hacia su propio país. Entonces, a partir de aquí, lo que me parece más aberrante es que se sigan perdiendo vidas en Gaza y en países como Sudán o que haya tantas guerras y hambrunas y estemos preocupados por los arrebatos de un loco", proclama Brendemülh en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del estreno de 'La canción' donde da vida a Artur Kaps, el director artístico de la representación española en Eurovisión.

"Todo lo que sea poner trabas a que la cultura y el arte puedan llegar a todos los sitios, pues me parece, cuanto menos, no sé... Triste", ha señalado Carolina Yuste, que encarna a Massiel en 'La canción'. Por su parte, Marcél Borrás, el actor que da vida a Joan Manuel Serrat, no se sorprende mucho ya que, asegura, "todas las decisiones que está tomando este señor últimamente son delirantes". "Es como vivir en una especie de parodia del mundo. Delirante", insiste.

"Trump está haciendo lo que haría cualquier dictador y lo que haría cualquier persona que quiere coartar libertades y que quiere, como sus políticas indican, cerrarse y volverse más hermético", afirma Patrick Criado, que en la miniserie de tres capítulos da vida al joven y ambicioso directivo de RTVE Esteban Guerra.

"Yo creo que al final todo lo que llega de fuera siempre va a abrir tu mente y va a abrirte la capacidad de ver y de analizar otras realidades", algo que, destaca el actor, el mandatario estadounidense quiere evitar. Frente a estas medidas, señala Criado, "lo que nosotros tenemos que intentar como sociedad es que nuestro arte, que la cultura, que llegue a todos los lugares posibles para que los puntos de vista puedan ser diferentes".

"A mí desde luego me parece un poco irónico que Estados Unidos tenga que proteger al cine norteamericano del peligro de la producción de otros países", apunta Pepe Coira, uno de los creadores de 'La canción'. "Yo creo que este hombre está tratando a un país como si fuese una empresa y va dando palos de ciego", dice Fran Araújo, también creador de la serie, que no cree que adoptar una medida de este calado sea "tan fácil" ya que puede tener "unas consecuencias que no han valorado".