Álex de la Iglesia vuelve a poner voz al villano de Los Increíbles 2: "Los guiones de Pixar son apabullantes"

Catorce años después, Los Increíbles vuelven a la gran pantalla con una secuela que ya bate récords en taquilla. Y catorce años después, Elastic Girl, Frozono, Mr. Increíble y compañía vuelven a verse las caras con el Socavador, el temible villano amante del subsuelo y los agujeros al que, en su versión en castellano, de nuevo pone voz Álex de la Iglesia.

"Es raro que no se haya estrenado antes. Si tienes un éxito como Los Increíbles, lo normal es que la segunda parte hubiera surgido mucho antes, pero en Pixar tienen tanto respeto por sus historias que hasta que no han tenido un guión lo suficientemente bueno como para mejorarlo, no han parado", afirma el director de Perfectos Desconocidos o El Día de la Bestia en una entrevista concedida a Europa Press durante una pausa en su labor de doblaje de Los Increíbles 2, filme que llegará a los cines españoles el próximo 3 de agosto.

Lo hará después de haberse convertido en el estreno más taquillero de una película de animación en Estados Unidos, con más de 180 millones de dólares en su primer fin de semana. "Dicen que Los Increíbles 2 es mejor que la primera... y si hay alguien de quien me creo esto ese es Pixar", apunta De la Iglesia que entusiasmado recuerda que "hacen Toy Story 2 y es mejor que la uno, y luego hacen Toy Story 3... y es mejor que la dos". "Es apabullante su talento a la hora de escribir guiones. Son de una complejidad tal que superan a muchos de las películas de imagen real", sentencia.

Y es que, además de la calidad técnica, innegable en todos los títulos de la factoría desde su estreno con la primera entrega de Toy Story en 1995 hasta la más reciente Coco, su gran éxito del pasado año, es el guión el elemento diferencial que hace de los filmes de Pixar "algo especial". Y es precisamente eso lo que, a su juicio, convierte a Los Increíbles en una de "las mejores películas de superhéroes que se ha visto".

EN LA TRASTIENDA DE LOS SUPERHÉROES

Una saga que se cuela en la trastienda de los superhéroes, su día a día en familia y que presentan al superhéroe como "alguien que está metido en una historia mucho más 'terrible' que salvar al mundo o luchar contra el Socavador", que es "aguantar a un niño por la noche mientras intentas hacer los deberes con el otro".

"Ese mundo cotidiano, que también es muy de Marvel, del superhéroe real y que desgraciadamente no hemos visto tanto en pantalla", apunta De la Iglesia que reconoce que pese a que el cine de animación le tira "muchísimo" no se atreve a lanzarse con un filme animado ya que "es muy complicado, lleva mucho tiempo y requiere una dedicación extraordinaria".

"No es algo que tu alegremente puedas decir 'Me voy a poner a dirigir animación'. Me gustaría mucho hacerlo, pero le tengo mucho respeto. Hay directores de animación profesionales que llevan haciendo eso toda su vida... hay que saber de muchas cosas. Quizá me gustaría colaborar, pero no pasaría de ahí", reconoce.

UN GRAN FAN DE PIXAR

Y puestos a soñar, el cineasta bilbaíno confiesa que 'Up' es la película de la factoría Pixar que más le ha "emocionado" y su protagonista, el abuelo "cascarrabias" que acaba siendo un ser "tierno y cercano" el personaje al que le gustaría poner voz.

"Pero no me podría quedar con una película, porque salvo 'Cars'... del resto soy muy fan", apunta De la Iglesia que a la hora de elegir un 'superpoder'... tira de picardía. "El Hombre Elástico siempre ha sido alguien que me ha resultado muy atractivo por sus implicaciones. Pero lo dejo a la imaginación del espectador", dice con una traviesa sonrisa.