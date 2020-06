Álvaro Díaz Lorenzo dirige 'La lista de los deseos', un 'Thelma & Louise' con Victoria Abril, María León y Silvia Alonso

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director Álvaro Díaz Lorenzo estrena este viernes 3 de julio en los cines españoles 'La lista de los deseos', una "road movie" al estilo de "'Thelma & Louise'" en la que contrastan las vivencias de tres mujeres de diferentes generaciones unidas por el optimismo, la enfermedad y las ganas de vivir, a las que interpretan Victoria Abril, María León y Silvia Alonso, según ha señalado el cineasta este martes durante la presentación de la película.

Según ha señalado durante una entrevista concedida a Europa Press, el director de 'Señor, dame paciencia' o 'Los Japon' buscaba desde hace tiempo una película sobre mujeres pero, a diferencia de sus proyectos anteriores, en esta ocasión entró en juego el cáncer, una enfermedad que le puso difícil encontrar el "equilibrio" entre la comedia y el drama, que encontró finalmente en la "tercera o cuarta versión". Además, encontró "inspiración" en la comedia británica, que en su opinión trata temas sociales desde una perspectiva más ligera.

En la película, Eva (María León), tras descubrir que padece cáncer, hace una lista de cosas que siempre quiso hacer pero que nunca se atrevió, convencida por su nueva amiga Carmen (Victoria Abril), para hacerlas juntas. Mar (Silvia Alonso), la mejor amiga de Eva y que se acaba de quedar soltera, hace también su propia lista y se apunta al viaje por la costa sur de España y Marruecos, en una aventura que las unirá para siempre.

Además de temas como las segundas oportunidades y el optimismo, el vitalismo y la muerte, al director le interesaba la "amistad", motivo por el que describe esta película como un "'Thelma & Louise' de "generaciones distintas", en el que las mujeres protagonistas se meten "en problemas" y le obliga a "salir de la zona de confort".

En la escritura de esta película, el director consultó varios libros con la exepriencia de mujeres que habían padecido cáncer y contó también con el asesoramiento de médicos, para conseguir que no hubiera "errores "en el guion.", porque lo que "más miedo" le daba al director eran "las conversaciones sobre quimioterapia", como lo fue también el momento en el que el personaje de María León se rapa la cabeza, para el que fue cuidadoso en la elección de la luz y del color.

Díaz Lorenzo describe el rodaje con Victoria Abril como "un sueño" y, aunque ha admitido también que le entró miedo de "dirigir a una grande", ha señalado que le resultó "muy fácil". La actriz aportó toda la "estética" y "vestuario", que trajo de París, donde reside y, en palabras del director, consiguió "elevar" tanto sus frases con las de sus compañeras, que a su vez le aportaron una "energía" contagiosa. "Esa sinergia se nota en la pantalla", ha dicho.

El director de 'La lista de los deseos ha destacado la valentía quehan tenido los productores de estrenar en la nueva normalidad porque cree que "si se abren los cines sin películas nuevas los cines se arruinan". "El que no arriesga no gana", ha dicho Díaz Lorenzo, quien espera que, ante la ausencia de competencia, la película aguante todo el verano. A su juicio, "no se puede competir con la pantalla grande del cine", por lo que pide a los espectadores que vuelvan a las salas para "sonar".

Al igual que las protagonistas de la película, él también tiene su "lista de deseos". "La primera es que se acabe la pesadilla, después seguir haciendo cine y luego viajar par escribir y pasar dos meses en Tailandia", ha señalado, al estilo de cineastas como Tarantino o Trueba.

MARÍA LEÓN: "LÍNEA FINA ENTRE TRAGEDIA Y COMEDIA"

Según ha señalado María León a Europa Press, lo más delicado de esta película era la "línea fina entre la tragedia y la comedia" que existe en esta película, porque aunque las protagonistas viven una "aventura", esta experiencia no podía pasar "por encima de la enfermedad", sino "acompañarla". "lo más difícil fue la responsabilidad que teníamos", ha admitido la actriz, quien describe este trabajo como una "experiencia bastante fuerte".

Su papel es el de Eva, una mujer que se encuentra en la "treintena", "indpendiente", con sus "pasiones y sus sueños" y una "aparente vida normal" y que se topa un día con el cáncer, una enfermedad que "desconoce". "Ahí empieza su camino y su lucha", según señala la actriz, quien destaca el papel de Carmen (Abril), quien la "orienta y la guía", y de su mejor amiga, Mar (Alonso), "uno de los pilares más fuertes" que cuenta en qué consiste "acompañar a alguien en ese proceso, que no es fácil".

En cuanto al trabajo con Victoria Abril, María León ha destacado que se trata de una "auténtica aventura" porque ella tiene "un talento brutal" y es una mujer "a la que le apasiona la profesión" y que cuenta con "un concimiento y una pasión digna de admirar". "Con ella no te puedes aburrir. Le animo a que dirija porque tiene tanto que tendría que regalar algo más, y si es impresionante verla delante de la pantalla lo es también verla detrás", ha dicho.

Por su parte, Silvia Alonso da vida auna mujer que "se acaba de separar y tiene claro lo que quiere en la vida", aunque está "atrapada en un sitio que no le pertenece". "Se separa, se va a vivir con su amiga de toda la vida y se encuentra con esta situación, en la que siente que tiene que ser el pilar de Eva y se entrega a la causa del viaje sin venirse abajo", ha señalado.