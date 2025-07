Álvaro Fernández Armero aporta "empaque" al cine familiar en 'Los Muértimer':"El público joven cada vez es más exigente"

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Álvaro Fernández Armero, conocido por películas como 'Si yo fuera rico' u 'Ocho apellidos marroquíes', estrena el próximo 14 de agosto 'Los Muértimer', una película basada en la exitosa trilogía de cómics de la ilustradora francesa Léa Mazé, con el objetivo de aportar "empaque" al cine familiar español.

"He querido hacer una película de cine familiar con empaque y una estética muy concreta. He intentado que sea elegante y cuidada. Parece que podemos pensar que el cine familiar no necesita el cuidado del cine adulto, pero los jóvenes cada día son más exigentes", ha asegurado el realizador en una entrevista con Europa Press.

Álvaro Fernández señala que el público juvenil pide películas "mucho mejor acabadas", por lo que él se ha exigido a sí mismo hacer una película "a la altura". "Es un público que no pasa ni media. Yo eso lo he tenido muy claro y por eso he intentado que todo esté bien abrochado, como en el cine dirigido a los adultos", sostiene.

'Los Muértimer', producida por Telecinco Cinema y Álex de la Iglesia, es un relato de misterio, terror y humor fúnebre, que narra la historia de cinco amigos que descubren una trama de robos de joyas en un cementerio sin que ningún adulto los crea.

La cinta se enfrenta en la taquilla del cine español a Santiago Segura y su 'Padre no hay más que uno 5', que ya lidera el ránking de película más taquillera en 2025. Preguntado por esta 'rivalidad', Fernández Armero ve difícil superar a Segura, pese a que ya le batió con 'Ocho apellidos marroquíes' en 2023.

"Lo de Santiago Segura es una marca tan consolidada que me parece difícil hacer tanta taquilla como él. Ojalá, sería algo impresionante, pero no pretendo competir con él", ha indicado.

En este sentido, el realizador reconoce que el tener éxito en la taquilla "inevitablemente" conlleva una presión extra, especialmente en verano porque "hay mucha competencia" y confía en que 'Los Muértimer' encuentre su hueco entre los espectadores.

"Yo estoy con bastantes proyectos ahora mismo y eso me ayuda a no enfocarme solamente en este estreno. Me tranquiliza un poco el estar haciendo otras cosas y no tener la cabeza metida solamente en este proyecto. Pero claro, inevitablemente hay una responsabilidad de hacer un taquilla que no me la puedo quitar de la cabeza. Es complicado porque son tiempos difíciles para la taquilla, hay mucha competencia, mucho cine familiar ahora en verano, pero la película tiene los ingredientes y supongo que podrá encontrar su hueco", ha comentado.

El cineasta no cierra la puerta a que si la película funciona en las salas pueda haber una segunda parte, como ocurre en la trilogía literaria. "Ganas e intención hay, pero nada más allá de eso", matiza.

UNA PELÍCULA CON SIMILITUDES A 'LOS GOONIES' O 'LA FAMILIA ADDAMS'

La cinta, protagonizada por Víctor Clavijo, Alexandra Jiménez o Belén Rueda (papel secundario), tiene rasgos de otras películas de aventuras juveniles, como 'Los Goonies', 'La Familia Addams' o incluso 'E.T.'. Sin embargo, Álvaro Fernández se ha inspirado más en 'Stand by me' o 'Mi chica'.

"Cuando estaba con la película, volví a revisitar algunos clásicos, como 'E.T.' y hay un poco de esta película. Quería ver las partes más emocionales de ese tipo de historias, sobre todo con las que abordan la idea de la muerte y relaciones entre personajes", admite.

Por su parte, el actor Víctor Clavijo, en declaraciones a Europa Press, manifiesta que es su primera incursión en el cine familiar y asegura que 'Los Muértimer' puede conectar con el "niño interior" de los espectadores. El intérprete defiende que el cine familiar tenga reconocimiento porque "tiene que haber todo tipo de géneros" y porque apela a hacer cine "para todo tipo de públicos y necesidades".

"No hay un cine mejor que otro, lo que hay son películas que te pueden gustar en un momento de tu vida más que en otro. El cine familiar, aparte de que a un nivel económico arroja números muy positivos para las taquillas españolas y da muchísimo trabajo, es un género muy digno. Vilipendiarlo o denostarlo es un error purista", ha sentenciado.