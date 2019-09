Amenábar se ve "con opciones" para representar a España en los Oscar 2020

Publicado 21/08/2019 13:46:13 CET

El director de cine Alejandro Amenábar asegura que es "optimista por naturaleza" y se ve "con opciones" de hacerse con la representación española en los Oscar 2020 con su filme 'Mientras dure la guerra', preseleccionado este miércoles 21 de agosto por la Academia de Cine junto a 'Dolor y Gloria', de Pedro Almodovar, y 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', un corto de animación dirigido por Salvador Simó.

Así lo ha señalado en declaraciones a Europa Press, en la que ha mostrado su alegría por la preselección de 'Mientras dure la guerra'. "Es una peli que prácticamente no ha echado a andar y que no se ha estrenado en salas, lo que me hace pensar que no lo hemos hecho mal", ha apostillado.

Ante la acogida que pueda tener un filme sobre la Guerra civil española en los Oscar, el cineasta afirma que es una película con "conexiones muy fuertes" con sucesos actuales de todo el mundo, por lo que considera que puede llegar a un gran número de gente.

"Uno tiene que contar una historia y ver la manera de que conecte con el mayor número de gente posible. Cuando investigaba sobre esta historia y pensaba sobre ella, veía que tenía conexiones con la España de antes y de ahora, pero también con sucesos de todo el mundo. Tiene mucho de actualidad", ha subrayado.

'Mientras dure la guerra' cuenta con la participación de Karra Elejalde, en el papel de Miguel de Unamuno, Tito Valverde y Nathalie Poza, entre otros actores, y se estrenará en salas el 27 de septiembre.