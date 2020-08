Antonio Banderas: Los 10 papeles que han marcado la carrera del actor español más universal

MADRID, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 10 de agosto de 1960 nacía en Málaga Antonio Banderas, el actor español más popular en todo el mundo que celebra sus seis décadas de vida de vuelta a casa, tras muchos afincado en Hollywood, y con muchos proyectos en el horizonte que van más allá de lo estrictamente cinematográfico.

Con tan sólo 18 años, Banderas decidió mudarse a Madrid para buscarse la vida lejos de su hogar y perseguir su sueño interpretativo. Poco tiempo después, Pedro Almodóvar se fijó en él para su película 'Laberinto de pasiones' lanzando así una prolífica carrera que ya dura cuatro décadas.

"Me fui con tan sólo quince mil pesetas", ha recordado Banderas en varias ocasiones. "Pero en cuanto el tren empezó a andar ya sabía que yo era otro". Y razón tenía, ya que, tras trabajar en todo tipo de empleos como electricista o acomodador, y dormir en pensiones de mala muerte o casas de amigos, finalmente consiguió su sueño: convertirse en un gran actor primero en su España natal... y luego en Hollywood.

"Recuerdo que cuando llegué a Nueva York me daba vergüenza llamar al servicio de habitaciones porque no les entendía", asegura Banderas. "Debajo del hotel había una pequeña tienda con un empleado que se llamaba Rodríguez, e iba ahí a comprarme sándwiches que me comía solo en la habitación".

Pero gracias a su empeño y talento, Banderas se hizo un pequeño hueco entre las estrellas hollywoodienses con títulos tan exitosos como 'Philadelphia', 'La máscara del Zorro' o 'Desperado'. Pero antes de eso, el actor logró conquistar al público hispano gracias en gran medida a su colaboración con Almodóvar, que perdura a día de hoy.

Con motivo de su 60º cumpleaños, repasamos los diez papeles que han marcado la carrera de del actor español que abrió a otros las puertas de Hollywood.

ÁNGEL EN 'MATADOR' (1986)

Una de sus primeras colaboraciones con Almodóvar tras 'Laberinto de pasiones' Con tan sólo 26 años, Banderas interpretaba a uno de los alumnos de un torero que se ve obligado a retirarse sólo para darse cuenta que su pasión por el asesinato va más allá de las plazas. Es entonces cuando se marca otro objetivo: las mujeres. Pero todo se complica cuando conoce a María, una joven con sus mismas tendencias homicidas. Banderas estuvo nominado al Premio Goya a mejor actor de reparto.

CARLOS EN 'MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE NERVIOS' (1988)

De nuevo bajo las órdenes de Almodóvar, acompañado por Carmen Maura, Julieta Serrano y Rossy de Palma entre otras, Banderas interpretaba al hijo de Iván, un actor de doblaje que decide dejar a su pareja Pepa (Carmen Maura). Cuando Pepa decide alquilar su piso, uno de los posibles inquilinos es precisamente el hijo de Iván, lo que complicará la trama hasta límites insospechados y surrealistas.

MIGUEL ÁLVAREZ EN 'PHILADELPHIA' (1993)

Tras dar su salto a Hollywood, y nada menos que acompañando a Tom Hanks, Banderas protagonizó 'Philadelphia', la historia de un abogado gay cuya vida se va a pique cuando descubre que tiene VIH. El español interpretaba al novio de Tom Hanks, que además de su enfermedad, tendrá que lidiar con un despido improcedente de su despacho de abogados.

ARMAND EN 'ENTREVISTA CON EL VAMPIRO' (1996)

Basada en la novela de Anne Rice y con un reparto estelar encabezado por Tom Cruise, Brad Pitt, Christian Slater y el propio Banderas, Entrevista con el vampiro fue una de las grandes apuestas de los 90 por el género. En ella, Banderas interpretaba a Armand, el líder del grupo Theatre des Vampires, que pretenden fingir que son humanos que interpretan a vampiros de verdad.

EL MARIACHI EN 'DESPERADO' (1995)

Dirigida por Robert Rodriguez, el inseparable amigo de Quentin Tarantino, 'Desperado' fue la primera película de producción americana protagonizada por Banderas. Continuación de 'El Mariachi' y segunda entrega de la Trilogía de México del director, la historia sigue a un pistolero que lleva las armas en la funda de su guitarra, mientras busca a Bucho, el hombre que mató a su novia y le disparó en la mano.

EL CHE EN 'EVITA' (1996)

Película biográfica sobre la vida de Eva Perón, la revolucionaria argentina a la que dio vida Madonna, en uno de sus mejores papeles en el cine. Banderas interpretaba al Che Guevara, que en el filme hacía las veces de narrador de la vida y obra de Eva Duarte de Perón.

EL ZORRO EN 'LA MÁSCARA DEL ZORRO' (1998)

Ya casi entrando en la década de los 2000, Banderas se puso la capa y el antifaz para actualizar al mítico héroe latinoamericano conocido como El Zorro. Compartiendo pantalla con Catherine Zeta Jones, esta película de aventuras logró afianzar a Banderas como uno de los actores de la lista A de Hollywood.

DOCTOR LEDGARD EN 'LA PIEL QUE HABITO' (2011)

De vuelta en España, y de nuevo con Almodóvar, en 2011 Banderas interpretó al doctor Robert Ledgard, que tras salvar a una joven que intenta suicidarse (Elena Anaya), decide injertarle una piel sintética que la hace inmune casi cualquier cosa, como las quemaduras o picaduras de mosquitos. La ya de por sí retorcida historia entre paciente y doctor se complicará cuando oscuros secretos familiares salgan a la luz.

PICASSO EN 'GENIUS' (2018)

Dentro de la miniserie de National Geographic 'Genius', que también cuenta con un biopic sobre Einstein, Banderas se metió en la piel de Pablo Picasso, el excéntrico pintor malagueño, en un papel que le valió varias nominaciones como mejor actor, incluyendo los Emmy, los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y los premios del Sindicato de Actores.

SALVADOR MALLO 'DOLOR Y GLORIA' (2019)

Banderas se convirtió en Salvador Mallo, un trasunto de Almodóvar en la gran pantalla en la que ha sido, hasta ahora, su última colaboración con el director manchego con la que ganó su primer Goya como intérprete y estuvo nominado por primera vez al Oscar como mejor actor protagonista.

BONUS: EL GATO CON BOTAS EN LA SAGA 'SHREK'

Además de otros pequeños papeles en franquicias, como en Los Mercenarios, Banderas también se ha atrevido con el cine de animación. Él puso voz al andaluz Gato con Botas de Shrek a partir de la segunda película, incluyendo el spin-off del felino, el único que hasta ahora ha tenido la franquicia del ogro.