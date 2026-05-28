Arantxa Echevarría dirige la sátira social 'Cada día nace un listo': "Estamos en una sociedad política muy absurda"

1091216.1.260.149.20260528182020 La directora Arantxa Echevarría posa en el photocall de la película 'Cada día nace un listo', Cines Verdi, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). La directora más taquillera de la historia del cine español y también ganadora del Goya regresa con esta d - José Ramón Hernando - Europa Press

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

La directora Arantxa Echevarría dirige 'Cada día nace un listo', una sátira social sobre la corrupción, la ambición y las desigualdades en la que, a su juicio, se refleja "una sociedad política muy absurda" marcada por "el capitalismo a lo loco".

"Estamos en una sociedad política muy absurda en la que está ganando el capitalismo a lo loco. No entiendo este neoliberalismo que permite que dos tarados manejen el mundo y que maten niños. Y que en nuestra sociedad, que ahora mismo estamos bien, pueda venir una crisis económica en cinco minutos y nos vamos todos al garete. Nunca hemos estado tan cerca de una tercera Guerra Mundial", ha asegurado la realizadora en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de la película el próximo 5 de junio.

Echevarría ha calificado de "ridículo" el panorama político mundial al recordar que "Trump estuvo elegible para recibir el Nobel de la Paz". La realizadora ha pedido a los líderes del mundo "parar" con los conflictos y ha subrayado que "los de abajo" no comparten las aspiraciones de "los de arriba", centradas en "cuestiones políticas, económicas y poder". "Los de arriba quieren solamente cuestiones políticas, económicas y poder. Los de abajo somos los ingenuos que no salimos a la calle, no nos manifestamos y no decimos nada por miedo", ha lamentado.

Junto a la realizadora ha estado la actriz Belén Rueda y el actor Jaime Olías, que han destacado el poder que tiene en la actualidad la información. "Se están desdibujando muchas líneas rojas, lo que ocurre es que ahora nos enteramos de las cosas por la información que poseemos", ha señalado el intérprete.

Por su parte, la actriz ha subrayado el poder de la información y su papel en la percepción de la realidad, al advertir de que "está en manos de esta gente que son los que están manipulando". En este sentido, ha señalado que la información "da miedo si no hay preparación suficiente para saber lo que es verdad y lo que es mentira". "En redes sociales no llega solamente lo que tú quieres sino lo que tú consumes, lo que deriva en una visión muy sesgada de la realidad", ha afirmado.

LA "MINI VENGANZA" DE ARANTXA ECHEVARRÍA

Sobre la película, la cineasta ha explicado que funciona como un retrato de la sociedad actual marcado por la desigualdad, la ambición y la sensación de impotencia de la ciudadanía. "Yo creo que todos nos podemos sentir representados en algún momento en alguno de los personajes de la película", ha señalado Echevarría, quien ha apuntado a situaciones cotidianas como "las necesidades de pagar un alquiler, de querer dinero rápido" o "esta situación social de capitalismo de correr, tener pasta y una televisión mejor que la del otro".

En este sentido, ha criticado que los "grandes y poderosos" roben a la sociedad y por eso define a 'Cada día nace un listo' como una "mini venganza" por la "impotencia social que existe". "Los grandes y poderosos se lo llevan crudo, nos roban en nuestra cara y no somos capaces de hacer nada", ha agregado Echevarría.

La cineasta ha defendido el tono de sátira de la película y ha asegurado que "no hay nadie decente" en la sociedad", antes de matizar que existen distintos niveles de "indecencia", desde situaciones cotidianas hasta casos vinculados al poder y la corrupción. "Hay indecentes que nos roban el erario público y se ríen en nuestra cara y, además, quedan exentes de todo tipo de juicio y de pena", ha lamentado.

En el caso de Belén Rueda, la actriz ha elogiado a Arantxa Echevarría y ha confesado que se decantó por este proyecto por ella y por la "complejidad" del guion. "Es una sátira riéndose y me parece muy valiente lo que ha hecho (Arantxa Echevarría) porque habla de muchos temas y miserias humanas y empresariales", ha afirmado.

Por su parte, el actor Jaime Olías ha definido a su personaje como una combinación de "ambición ingenua y torpe", marcada por la presión de "perder" su posición más que por conseguirla. "En la sociedad actual "nos creemos que estamos siendo listos y realmente estamos siendo todos ingenuos compitiendo unos con otros", ha apostillado.