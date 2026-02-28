Arranca la ceremonia de la 40 edición de los Premios Goya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La 40 edición de los Premios Goya ha arrancado este sábado 28 de febrero pasadas las 22.00 horas en el Auditori CCIB de Barcelona, presentada este año por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini.

En el año 2000, la ceremonia de entrega de los premios abandonó por primera vez Madrid para celebrarse en Barcelona. No fue hasta 2019 cuando la gala volvió a tener lugar fuera de la capital, en aquella ocasión, en Sevilla. Desde ese año, ha iniciado un recorrido itinerante en los que ha recalado en Málaga (2020 y 2021), Valencia (2022), de nuevo Sevilla en 2023, Valladolid en 2024 y Granada en 2025.

En esta edición, parten como favoritas por número de nominaciones 'Los domingos', con 13, y 'Sirat', con 11. Tras estos dos filmes con más nominaciones se sitúan 'Maspalomas' con 9, 'La Cena' con 8 y 'Sorda' y 'El Cautivo' con 7 nominaciones. Las películas que repiten nominación a Mejor Dirección y a Mejor Película son 'Los domingos', 'Maspalomas' y 'Sirat'.

Por el 'cabezón' a Mejor Película competirán 'La Cena', 'Los domingos', 'Maspalomas', 'Sirat' y 'Sorda'. A Mejor Dirección optarán Alauda Ruiz de Azúa por 'Los domingos', Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga por 'Maspalomas', Carla Simón por 'Romería', Oliver Laxe por 'Sirat' y Albert Serra por 'Tardes de Soledad'.

En la categoría de Mejor Película Documental, Albert Serra logra la nominación con 'Tardes de Soledad', junto con Isaki Lacuesta y Elena Molina por 'Flores para Antonio', Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', Álvaro Longoria por 'The Sleeper. El Caravaggio perdido' y Gaizka Urresti por 'Eloy de la Iglesia. Adicto al cine'.

Entre las nominaciones destaca la de Víctor Manuel, que afronta su primera nominación por la canción 'Y mientras tanto, canto', candidata a Mejor Canción Original por 'La cena'.

GONZALO SUÁREZ Y SUSAN SARANDON

Esta edición premiará con el Goya de Honor al cineasta, escritor y periodista Gonzalo Suárez por su trayectoria que abarca cine, literatura y periodismo, mientras que otro de los grandes nombres de la noche será el de Susan Sarandon, que será distinguida con el Goya Internacional.

La gala de los Goya contará con las actuaciones musicales de Bad Gyal, Ana Mena, Belén Aguilera, Dani Fernández, La Casa Azul, Alba Molina y Ángeles Toledano y Rigoberta Bandini, que también se subirá al escenario para actuar.