Arranca la gala de la 33 edición de los Premios Goya 2019

Publicado 02/02/2019 22:09:27 CET

SEVILLA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La gala de la 33 edición de los Premios Goya, que por segunda vez en su historia sale de Madrid y se celebra en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (FIBES), ha arrancado a las 22.00 horas de este sábado 2 de febrero, con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonias. Es previsible que la ceremonia dure unas tres horas.

El rechazo a la violencia machista y la peticiones para acabar con el desequilibrio entre hombres y mujeres, ha tenido ya parte de su protagonismo en la alfombra roja donde la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) ha repartido alrededor de 2.500 abanicos rojos con los lemas #NIUNAMENOS y #MASMUJERES.

En lo que va de año han fallecido seis mujeres a causa de la violencia machista -hay un caso más en investigación, y un total de 981 desde 2003. Respecto a las mujeres y el cine, el año pasado de las 187 películas estrenadas, 36 estaban dirigidas por mujeres.

Otro de los temas más mencionados en la alfombra roja y que previsiblemente se harán visibles en la gala es la ausencia de Vox. El guionista Borja Cobeaga ha repondido a la formación que no harán una película sobre Blas de Lezo porque no les da "la puta gana". Por su parte, Pedro Almodóvar ha sentenciado que les niega la existencia. La formación ha asegurado a través de Twitter que no tiene interés en acudir a la gala: "No vamos a ir a ningún sitio donde se insulte lo que siente la España viva"

'EL REINO' VERSUS 'CAMPEONES'

Las películas 'El reino', de Rodrigo Sorogoyen y 'Campeones', de Javier Fesser, lideran con 13 y 11 nominaciones, respectivamente, la 33 edición de los Premios Goya. Ambas aspiran al Premio Goya a Mejor Película, categoría en la que competirán con 'Carmen y Lola', de Arantxa Echeverría, 'Todos lo saben', de Asghar Farhadi, y 'Entre dos aguas', de Isaki Lacuesta. Asimismo, Sorogoyen, Fesser, Farhadi y Lacuesta competirán por el premio a Mejor Dirección.

Echeverría, por su parte, podría hacerse con el Goya a Mejor Dirección Novel, al igual que Andrea Jaurrieta ('Ana de día'), Celia Rico ('Viaje al cuarto de una madre') y César Esteban Alenda y José Esteban Alenda ('Sin fin'). Las cineastas celebran la mayoría de mujeres en esta categoría aunque lamentan su ausencia en otros apartados y los problemas que tienen las mujeres para afrontar una segunda película.

En el apartado interpretativo, Susi Sánchez ('La enfermedad del domingo'), Najwa Nimri ('Quién te cantará'), Penélope Cruz ('Todos lo saben') y Lola Dueñas ('Viaje al cuarto de una madre') competirán por el Goya a la Mejor Actriz.

Antonio de la Torre ('El reino'), Javier Gutiérrez ('Campeones'), Javier Bardem ('Todos lo saben') y Jose Coronado ('Tu hijo'), por su parte, pelearán por el premio en el apartado masculino. Juntos suman un total de 21 nominaciones y 9 premios y, pase lo que pase, Javier Bardem seguirá ostentando el privilegio de ser el actor más premiado en la historia de estos galardones con un total de cinco cabezones.

'Roma', de Alfonso Cuarón, es una de las películas candidatas a hacerse con el Goya a Mejor Película Latinoamericana y es, además, la primera cinta producida íntegramente por Netflix que aspira a los Goya.

Finalmente, los cabezones de los Premios Goya han llegardo este sábado y no este viernes, tal y como estaba previsto, al Fibes. Según ha explicado a Europa Press la coordinadora del Departamento de Coordinación, Premios Goya y Atención al académico, Nieves Martínez, las esculturas viajarán desde el taller en el que se realizan, en Torrejón de Ardoz (Madrid) en un furgón blindado y custodiado y permanecerán vigiladas en todo momento hasta su entrega.

AMENÁBAR Y BAYONA RINDEN HOMENAJE A IBAÑEZ SERRADOR

La gala se retransmite en directo en TVE 1 y contará con las actuaciones musicales de Rosalía, James Rhodes y el trío formado por Amaia Romero-Rozalén-Judit Neddermann, que interpretarán una pieza compuesta por Manu Guix en la que se incluyen los cuatro temas nominados a Mejor Canción Original.

Uno de los momentos más especiales de la gala será el tributo que Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Rodrigo Cortés, Álex de la Iglesia, Juan Carlos Fresnadillo, Paco Plaza y Nacho Vigalondo rendirán a su maestro, Chicho Ibáñez Serrador, Goya de Honor 2019, galardón que recibió en la Fiesta de Nominados.

A este homenaje se sumará el recuerdo a los profesionales que fallecieron en 2018, entre ellos la entonces presidenta de la Academia de Cine Yvonne Blake; un emotivo momento con la imitación del guionista y humorista Raúl Pérez; el número protagonizado por Berto Romero y David Broncano; así como el monólogo inicial con el que se repasará el cine español en el último año.

Según datos de la organización, la gala contará con 3.200 espectadores, 1.000 académicos acreditados, cuatro veces más de los que se acreditan en otras ediciones, y más de 300 medios nacionales e internacionales.

JOSÉ GUIRAO, PABLO CASADO, JUANMA MORENO Y SUSANA DIAZ

La 33 edición de los Premios Goya no cuenta con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni con la de los Reyes ni tampoco con ningún representante de Vox, ya que, según señalaron a Europa Press fuentes de la Academia de Cine, no se ha cursado invitación a Vox, como tampoco se ha cursado a otros partidos como Compromís, ERC o Bildu.

Por parte del Gobierno, se encuentran el ministro de Cultura, José Guirao, junto con la portavoz y ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, además de la directora del ICAA, Beatriz Navas. Asimismo, también asiste el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y de la líder de la oposición Susana Díaz, así como el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas.

Por parte del PP, acude también el presidente, Pablo Casado, el secretario general del partido, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy. En representación de Podemos acude a la cita el secretario de Organización, Pablo Echenique, y desde Ciudadanos va la portavoz de Cultura del Congreso, Marta Rivera de la Cruz.

CRÍTICAS POR PRÁCTICAS NO REMUNERADAS

Una semana antes de la gala, algunos estudiantes denunciaron en redes sociales la oferta de prácticas sin remunerar para esta 33 edición. La organización de dichas prácticas argumentó que se trataba de "prácticas curriculares" por las que los alumnos reciben créditos mientras que desde la Academia de Cine aseguraron que todas las personas que participan o colaboran en la Gala, tanto "si lo hacen de forma remunerada como desinteresadamente", tienen "protegidas" sus condiciones de colaboración y "sus derechos laborales completamente cubiertos explícitamente aceptadas por ambas partes".

Preguntado al respecto, el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao, afirmó este viernes no conocer "en detalle" esta oferta aunque se mostró "a favor de que el trabajo se remunere". En cualquier caso, recordó que "existe la figura de voluntario y becario sin remunerar"