La asistencia a cines llega a 19,1 millones en primer trimestre de 2026, un 40% más y 'Torrente Presidente' a la cabeza

¿Tiene Torrente presidente escena post-créditos? - ATRESMEDIA CINE

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La asistencia a las salas de cine en España en el primer trimestre del año 2026 ha alcanzado los 19,1 millones de espectadores, lo que supone un aumento del 40% respecto al mismo periodo del año anterior -cuando se registraron cerca de 13,7 millones-, según datos provisionales publicados este miércoles por Comscore y recogidos por Europa Press. En este periodo, 'Torrente presidente' se sitúa como la película que más ha recaudado en marzo en taquilla, con 21,4 millones de euros.

El repunte, según indica Comscore, se apoya en el buen comportamiento del cine español, que concentra el 31% del total de entradas vendidas con cinco producciones entre las 15 más vistas del trimestre.

Asimismo, durante el mes de marzo, las salas de cine han recibido cerca de siete millones de espectadores, lo que supone la mejor asistencia de este mes desde 2019.

En concreto, 'Torrente presidente', la cinta de Santiago Segura, se estrenó el 13 de marzo y desde entonces ha conseguido más de 21 millones de euros en poco más de dos semanas. En este periodo ha superado a cintas como 'Hoppers', que se estrenó el pasado 6 de marzo, y que logró en su primer fin de semana más de dos millones de euros.

Desde su estreno, la película de animación de Pixar ha recaudado un total de 6,6 millones de euros, por delante de 'Proyecto Salvación', de Phil Lord y Chris Miller y protagonizada por Ryan Gosling, que se ha estrenado en el último fin de semana de marzo y que ha logrado colarse como la tercera película que más ha recaudado, con 2,6 millones de euros.

Por detrás se sitúa 'Scream 7', dirigida por Kevin Williamson, que se estrenó el 27 de febrero y que ha logrado en marzo 2,5 millones de euros. La quinta película más vista en marzo fue 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar, estrenada el 20 de marzo y que en 11 días ha cosechado 2,3 millones de euros.