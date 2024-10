Beatriz Luengo dirige 'Patria y Vida' y reclama "un cambio en Cuba y que el régimen no tenga una simpatía que no merece"

EUROPA PRESS

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tras el éxito de la canción 'Patria y Vida' en 2021, Beatriz Luengo dirige un documental homónimo que llega a los cines este viernes 18 de octubre. Con Yotuel Romero como protagonista, la producción narra cómo el tema se convirtió en un himno por la libertad en Cuba, llegando incluso a convertirse en lema en las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

"Una imagen vale más que mil palabras. La canción fueron palabras, pero el documental abre ese espectro de público y es un público mucho más masivo porque pueden ver con sus ojos la realidad que describe la canción", explica Yotuel Romero en una entrevista concedida a Europa Press.

"Lo que más me ilusiona es que los cubanos puedan ver el resultado de la valentía del 11 de julio. La gente salió a la calle por primera vez en 64 años al grito de 'patria y vida', pero como quitaron Internet, no pudieron ver la repercusión mediática que tuvieron", explica Beatriz Luengo, citando que más de mil personas fueron detenidas por manifestarse. "Van a poder ver la parte positiva de haber salido a la calle y es que el mundo entero habló de ellos", asegura.

Para Luengo, "no es que la gente no quiera hablar de lo que pasa en Cuba", pero subraya que otros conflictos, como los de Ucrania o Venezuela, opacan la situación de la isla. "Me encantaría que haya un cambio sustancial en cómo se ve Cuba, que empiece a haber una solidaridad, que el régimen deje de tener una simpatía que no merece y que nosotros, como España y puerta de Europa, llevemos ese mensaje más allá", reivindica la directora.

"Yo sé que el mundo es solidario. Yo confío todavía en la humanidad, me rehúso a pensar que el mundo es cruel y no se sensibiliza con las desgracias de los países. Siento que esta película va a sensibilizar al mundo en cuanto a la desgracia que está sufriendo Cuba con un régimen totalitario", apunta Romero. "Van a haber voces que a lo mejor nunca esperamos que se alzaran y se van a alzar en pos de la libertad de Cuba", vaticinó.

EL ARTE, TAMBIÉN LIBRE

Además de mostrar la situación en Cuba, 'Patria y Vida' es también la apuesta de Luengo y Romero por un arte libre. "Tenemos que volver a una música más libre y cuando te encontrabas una canción de un artista que no esperabas y esa canción te cambiaba la vida", dice Romero.

"Nuestra canción tiene 400 millones en el hashtag de TikTok. ¿Qué significa? Este es mi mensaje para la gente más joven. Tú también puedes crear tu propio algoritmo. El algoritmo te tienes que servir, tú no puedes trabajar para el algoritmo. Si te lo planteas, el algoritmo trabajará para ti. Para mí eso es 'Patria y Vida', el resultado de que, en el mundo del arte, hay que arriesgarse y contar cosas más allá de lo que está en el horizonte y todo el mundo ve por un ejercicio comercial", señala Luengo.