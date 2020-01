Belén Funes, Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2020 por 'La hija de un ladrón'

Actualizado 26/01/2020 1:11:29 CET

Belén Funes, Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2020

Belén Funes ha recibido el Premio Goya 2020 a la Mejor Dirección Novel por la película 'La hija de un ladrón'.

La cinta ha superado a Salvador Simó, por 'Buñuel en el laberinto de las tortugas'; Galder Gaztelu-Urrutia, por 'El hoyo (The Platform); y Aritz Moreno, por 'Ventajas de viajar en tren'.

La cineasta ha agradecido a sus padres su educación en "la cultura del esfuerzo y en la libertad". "Gracias a mis padres, que me han educado en la cultura del esfuerzo y en la libertad", ha comentado la directora, quien además ha dedicado su premio a la protagonista de su película, Greta Fernández. "No sé qué hubiera hecho si no te hubieras cruzado en mi camino", ha añadido.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 34 edición, una ceremonia que tiene lugar por primera vez en Málaga, en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena y que cuenta de nuevo con Andreu Buenafuente y Silvia Abril como maestros de ceremonias.