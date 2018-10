Ben Affleck sale de rehabilitación: "Estoy luchando por mí y por mi familia"

Actualizado 05/10/2018 13:03:12 CET

En un intento de poner fin a su alcoholismo, Ben Affleck ingresó voluntariamente durante más de un mes en un centro de rehabilitación para adictos. El pasado jueves 4 de octubre, el actor y director salió del centro acompañado de toda su familia. "Estoy luchando por mí y por mi familia", dice Affleck en una carta que ha compartido en redes sociales, en la que habla abiertamente sobre su enfermedad.

"Luchar contra cualquier adicción es de por vida. Por eso, uno nunca estás realmente en o sin tratamiento. Es un compromiso a tiempo completo", ha afirmado el oscarizado director de Argo a través de un comunicado publicado en Instagram. Affleck ha anunciado que ha "completado la estancia durante cuarenta días en un centro de tratamiento para adictos al alcohol" aunque, tal y como ha señalado, todavía permanece en observación.

"El apoyo que he recibido de mi familia, colegas y fans me deja sin palabras. Me han aportado la fuerza y el apoyo para hablar de mi enfermedad con otros", asegura Affleck quien ha querido hablar abiertamente del grave problema de las adicciones. A pesar de que Affleck se divorció de Jennifer Garner, compañera de reparto en Pearl Harbor, la actriz y sus tres hijos fueron vistos juntos tras la salida del intérprete.

El actor también ha mostrado su agradecimiento a aquellas personas que han compartido su experiencia con la adicción en redes sociales porque tal y como ha recordado: "Ayuda saber que no estás solo". "He tenido que recordarme a mi mismo que si tienes un problema, pedir ayuda es signo de coraje y no de debilidad o fracaso", ha confesado Affleck, que termina la publicación mostrándose esperanzado sobre el futuro.