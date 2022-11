Borja Cobeaga: "Igual yo soy al que mucha gente odia del cine español"

Borja Cobeaga y Juan Diego Botto presentan la serie No me gusta conducir

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Juan Diego Botto protagoniza 'No me gusta conducir', la nueva producción original de TNT que es además la primera serie creada por Borja Cobeaga. El cineasta donostiarra, que catalogó hace unos días en redes sociales de "pesadilla" ir a ver al cine el documental de Fernando León de Aranoa sobre Joaquín Sabina, ha presentado la ficción, que se estrena este viernes 25 de noviembre a las 22 horas, en Madrid junto a sus protagonistas y ha vuelto a reafirmar su fobia por el cantautor de Úbeda.

"Es como si alguien dice: '¿En el cine español a quién odias? Pues a Borja Cobeaga'", explicó el director y guionista en una entrevista concedida a Europa Press, poniéndose a sí mismo como ejemplo de figura que, como Sabina, no tiene por qué ser del agrado de todos.

Y es que, de hecho, en 'Pagafantas', uno de sus filmes más famosos, el protagonista odia a Enrique Bunbury... pero la idea original era que su némesis musical fuera Joaquín Sabina. "La idea de meter una canción suya en mi película me mataba, aunque se llegó a leer el guion y me consta que le hizo gracia. Lo que puse en Twitter no tiene que ver con sus últimas declaraciones, esto viene de mucho antes", matiza Cobeaga. "De hecho, Diego San José escribió con David Serrano un musical sobre Sabina y tuve que ir a verlo y me tomé una biodramina antes", sentencia el actor sobre este tema.

Mi mayor pesadilla es que voy con mi hijo a ver por cuarta vez LILO, MI AMIGO EL COCODRILO o POLLOLIEBRE, nos equivocamos de sala y acabamos viendo el documental sobre Joaquín Sabina. — Borja Cobeaga (@borjacobeaga) November 18, 2022

Haciendo honor a su título, 'No me gusta conducir' sigue los pasos de Pablo Lopetegui (Botto), un profesor universitario algo gruñón y uraño que decide sacarse, a sus 40 años, el carnet de conducir. "Quedé con Borja y me dijo: 'Pues tengo una serie sobre un hombre de 45 años que quiere sacarse el carnet de conducir...' y puntos suspensivos", explica el actor al referirse al origen de su vínculo con la producción, formada por seis episodios de aproximadamente media hora cada uno.

"Pero leí el guion y me encantó, es una serie aparentemente muy sencilla pero llena de muchas cosas que pasan por debajo y que están muy bien contadas", añade Botto. "Tenía la sensación de que, con una premisa tan mínima, en realidad se podían contar muchas cosas, y todo el mundo ha tenido relación con la autoescuela tenga o no el carnet: Son como las nuevas batallitas de la mili", le apoya Cobeaga que ve que "hay posibilidades dentro de ese microuniverso de la autoescuela" para continuar con la serie en un futuro siempre que el público responda.

'No me gusta conducir' está, de hecho, basada en la propia experiencia del director vasco, quien también se sacó el carnet de conducir ya en edad adulta. "Creo que el momento en el que decidí que no me lo quería sacar fue cuando en el coche de mi padre estuvimos una hora para aparcar en el centro de Bilbao", comenta Cobeaga. "No dejaba de pensar: 'Si hubiéramos venido en autobús, estaríamos ya en casa'", añade mientras ríe el director de la serie, que, como ya hiciera con el Juancarlitros de 'No controles' o el Rubén de la mencionada 'Pagafantas', tiene en el personaje secundario del profesor de la autoescuela, Lorenzo interpretado por David Lorente, y en su incontinencia verbal uno de sus grandes atractivos y bazas cómicas.

Esta ficción supone el estreno como creador en la pequeña pantalla de Cobeaga, y abarca una temática más concreta y alejada, aunque siempre bajo la bandera del costumbrismo, de los estándares habituales de sus proyectos. "Hacer una comedia que no fuese sobre el conflicto vasco me parecía una novedad, aunque sí he metido un chiste sobre ETA", confirma entre risas Cobeaga, quien también lamenta que las series, al contrario que las películas, no se proyecten en las salas de cines. "Una comedia es mejor comedia con público, y es menos graciosa si la ves tú solo en casa. Además, esta serie dura menos que 'Drive my car', la película japonesa", finaliza con sorna el director.

Junto a Botto y Lorente, 'No me gusta conducir' cuenta en su reparto con nombres como Leonor Watling, Lucía Caraballo, Marta Larralde y Eugenia Cuaresma y con las apariciones especiales de Carlos Areces y Javier Cámara. La serie verá la luz con un doble episodio el viernes 25 de noviembre a las 22 horas en TNT.