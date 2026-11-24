Un visitante recorriendo la exposición Interior Berlanga. Cine, vida y humor en CaixaForum Madrid. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaForum Madrid acoge desde este martes la exposición 'Interior Berlanga. Cine, vida y humor', una muestra que reúne más de 220 piezas originales y copias fotográficas para acercarse a la faceta más íntima del cineasta Luis García-Berlanga a través de documentos y objetos de su archivo personal, muchos de ellos inéditos hasta ahora.

La exposición, que cuenta con la colaboración de Filmoteca Española, propone un recorrido por la trayectoria del director de 'Bienvenido, Mister Marshall', 'Plácido' o 'El verdugo' a partir de un legado que permaneció durante años en más de 70 cajas y que ha sido catalogado, digitalizado y estudiado desde septiembre de 2022. Los fondos, adquiridos para las colecciones públicas estatales por el Ministerio de Cultura, se ponen por primera vez al alcance del público.

La muestra ha sido presentada este martes por la directora de CaixaForum Madrid, Gala Sánchez; los comisarios Sol Carnicero y Bernardo Sánchez Salas, y José Luis García-Berlanga, hijo del cineasta y asesor de contenidos y director de los audiovisuales de la exposición.

"Se va a descubrir a un Berlanga muy íntimo que complementa y amplía el personaje público", ha señalado José Luis García-Berlanga, quien ha definido el proyecto como "insólito" y ha asegurado que es la exposición que le habría gustado ver a padre. Entre los materiales recuperados figuran cuadernos escolares, cartas que el director escribía a sus padres cuando estaba interno y documentos relacionados con su vida personal.

El archivo, según ha explicado José Luis García-Berlanga, no es solo sobre su padre sino "sobre la España de todo el siglo XX". La iniciativa surgió después de que la familia no supiera qué hacer con los materiales que el cineasta había conservado y contactara con la Fundación 'la Caixa'. Tras comprobar su valor patrimonial, se puso en marcha un proyecto de catalogación y digitalización en colaboración con Filmoteca Española, que custodia actualmente los fondos.

UN RECORRIDO COMO UN PLANO SECUENCIA

La exposición se articula como un largo plano secuencia, en referencia al sello narrativo del director, con una escenografía cinematográfica diseñada por Carles Berga. El recorrido se divide en una introducción y nueve ámbitos, entre ellos 'La habitación de Berlanga', 'Eros y miedos', 'Una clase de cine', 'Lo berlanguiano' y 'Los finales de Berlanga (no finales)'.

La propuesta busca acercar al público tanto al cineasta conocido por sus películas como a aspectos menos divulgados de su personalidad y su proceso creativo. Berlanga (1921-2010), uno de los directores españoles más reconocidos internacionalmente, transformó el cine nacional con su ironía y sus sátiras sobre cuestiones sociales y políticas.

La exposición llega a Madrid después de pasar por CaixaForum Barcelona, València, Sevilla y Zaragoza, donde ha recibido más de 214.000 visitantes. La voluntad de las instituciones implicadas es que el patrimonio del cineasta, ya de titularidad pública, pueda ser accesible en línea para toda la ciudadanía.

La programación paralela incluye el ciclo de conferencias y mesas redondas 'Todo me parece Berlanga', que comenzará el 28 de enero con un encuentro entre Fernando Méndez-Leite y Manuel Gutiérrez Aragón. También habrá conversaciones sobre los personajes femeninos de su cine, una sesión dedicada a su colaboración con Rafael Azcona y una lectura dramatizada del guion inédito '¡Viva Rusia!', concebido como una posible cuarta entrega de la saga nacional.

El programa se completa con proyecciones de títulos como 'Bienvenido, Mister Marshall', 'Plácido', 'El verdugo' y 'La escopeta nacional', un recital de piano con música de sus películas y actividades familiares y participativas para acercarse a recursos cinematográficos como el trávelin y el plano secuencia.