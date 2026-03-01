'La cena', Mejor Guión Adaptado en los Premios Goya 2026

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira y Yolanda García Serrano han recibido este sábado el Premio Goya 2026 al Mejor Guión Adaptado por su trabajo en 'La cena'.

A este galardón también aspiraban Guillermo Galoe y Víctor Alonso-Berbel, por 'Ciudad sin sueño'; Celia Rico Clavellino, por 'La buena letra'; y Carla Simón, por 'Romería'; Eva Libertad, por 'Sorda'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).