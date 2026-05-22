El cine español llega a la clausura de Cannes respaldado por la crítica y con una ovación histórica para 'La bola negra'

22 May 2026, France, Cannes: (L-R) Spanish actor Javier Calvo, Spanish actess Penelope Cruz and Spanish writer Javier Ambrossi attend the photocall for the film The Black Ball (La Bola Negra) during the 79th Cannes Film Festival. Photo: Doug Peters/PA Wir - Doug Peters/PA Wire/dpa

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El cine español afronta este sábado la clausura del 79.ª Festival de Cannes convertido en uno de los grandes protagonistas de la edición, respaldado por la crítica internacional, especialmente 'La Bola Negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, que recibió este pasado jueves una ovación de 20 minutos en su primera proyección, la mayor aprobación que una cinta ha recibido este año.

La recta final del festival ha estado protagonizada por el estreno de 'La Bola Negra', que obtuvo en su primera proyección una ovación de 20 minutos, solo por detrás de 'El laberinto del fauno', que alcanzó los 22 minutos en 2006. Los Javis han repetido en varias ocasiones que optar a la Palma de Oro es un sueño para ellos, puesto que han acudido varias veces al certamen y luego se iban a casa, como recordó Javier Calvo en rueda de prensa.

La película narra las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas distintas (1932, 1937 y 2017), existencias íntimamente ligadas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia; y una de las últimas obras, inacabada, de Lorca. "La idea que queríamos mostrar es que cuando hay falta de comunicación, eso da alas a la violencia. Por ello tenemos que encontrar un modo de hablar juntos", comentó Calvo en la rueda de prensa celebrada este viernes.

Más allá del hito de 'La Bola Negra', la película de Rodrigo Sorogoyen, 'El ser querido', también ha tenido una recepción positiva, especialmente por el trabajo de Javier Bardem quien se ha colocado entre los favoritos para hacerse con el galardón a Mejor Actor. Por su parte, Sorogoyen opta por segunda vez a la Palma de Oro tras hacerlo en 2022 por 'As bestas'.

Durante la rueda de prensa de la película, Bardem dejó uno de los discursos políticos más comentados y aplaudidos de esta edición al cargar contra el "puto comportamiento tóxico" de líderes como Benjamin Netanyahu, Donald Trump o Vladímir Putin, a quienes acusó de crear "miles de muertos".

El triplete español lo completa 'Amarga Navidad', con la que Pedro Almodóvar ha regresado a Cannes envuelto de nuevo en el universo emocional y autorreferencial que define parte de su filmografía. Para Almodóvar esta es su séptima participación en la Sección Oficial de Cannes, donde ha sido reconocido con premios como el de Mejor Director por 'Todo sobre mi madre' en 1999 y Mejor Guion por 'Volver' en 2006.

En su comparecencia ante los medios, el cineasta también aprovechó para lanzar un mensaje político, reclamando a Europa que actúe como "escudo" frente a Donald Trump. "Como europeos tenemos que convertirnos en una especie de escudo frente a estos monstruos, como Trump, Netanyahu o el ruso. Tenemos que actuar como un escudo frente a esta locura. En Europa, no debemos someternos nunca a Trump", aseguró.

RESTO DE FAVORITAS

Más allá del cine español, el ruido de esta edición de Cannes parece haberse repartido entre varios títulos, lo que parece indicar que será un reparto de premios abierto. Una de las películas que más interés ha despertado ha sido 'Fatherland', de Pawel Pawlikowski, quien recrea el viaje del escritor ganador del Premio Nobel Thomas Mann y su hija Erika, actriz, escritora y piloto de carreras, en 1949 entre las dos Alemanias separadas tras la II Guerra Mundial.

En la lista de favoritas también aparece 'Minotaur', del cineasta ruso Andrey Zvyagintsev. La película ha sido celebrada por buena parte de la crítica como un retrato feroz de la Rusia contemporánea y de la decadencia moral del poder. El componente político de su recepción, unido al retorno del cineasta ruso tras años de ausencia, ha convertido el filme en uno de los títulos con mayor peso simbólico de la edición.

Por su parte, 'Fjord', de Cristian Mungiu, también aparece en las quinielas como posible candidata a premio importante. El cineasta rumano ya sabe lo que es ganar la Palma de Oro, ya que lo consiguió en 2007 con '4 meses, 3 semanas y 2 días'. Además, en 2012, logró el premio a Mejor guion con 'Más allá de las colinas' y en 2016 el premio a Mejor Dirección con 'Graduation'.

En esta ocasión, Mungiu narra la historia de una familia rumana inmigrante que vive en Noruega y que es objeto de una investigación, por la que se enfrentan al escrutinio del sistema judicial local.

A este grupo de aspirantes se suma el cineasta belga Lukas Dhont con 'Coward', un largometraje que ha a sacudido a La Croisette. El cineasta repite la fórmula que ya le valió el Gran Premio del Jurado en 2022. También entre las películas a tener en cuenta se sitúa 'Soudain', de Ryusuke Hamaguchi, 'Paper Tiger', de James Gray y protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, entre otras.