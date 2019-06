Codirectores de 'El Estado contra Mandela y los Otros': "Mandela hizo muchas concesiones a la población blanca"

Publicado 13/06/2019 17:59:19 CET

Nicolas Champeaux y Gilles Porte hacen justicia con los "camaradas" de Madiba en un documental

Nicolas Champeaux y Gilles Porte hacen justicia con los "camaradas" de Madiba en la cinta 'El Estado contra Mandela y los Otros', que llega este viernes 14 de junio a los cines españoles tras pasar por la Sección Oficial del Festival de Cannes y conseguir una nominación al Premio César al Mejor Largometraje Documental.

"Para mantener un país en armonía entre las razas, Mandela hizo muchas concesiones a la población blanca, y 25 años después del final del apartheid se empieza a pensar que quizás hizo demasiadas concesiones", ha manifestado Champeaux durante una entrevista concedida a Europa Press con motivo de su visita a España.

En esta cinta, Champeaux y Porte recuperan más de 50 horas de audios del juicio contra el líder de la lucha contra el apartheid, Nelson Mandela, pero también contra ocho hombres más que también se enfrentaron a la pena de muerte.

"El juicio es muy cinematográfico, tiene mucho drama y era una oportunidad fantástica para los camaradas de Mandela", ha dicho Champeaux, quien defiende la colectividad de esta lucha.

"Fue un colectivo el que fue juzgado. Pocas personas en el mundo saben quiénes eran, pasaron los mismos años en prisión, tomaron los mismos riesgos e hicieron los mismos sacrificios, sirvieron al movimiento políticamente, pero nadie los conoce", ha dicho.

Porte, por su parte, ha señalado que otras de las razones que sustentan este documental son las "fake news". "Damos a conocer a fondo lo que ocurrió, especialmente en un momento en el que en todo el mundo hay un auge de los extremismos", ha dicho.

"FRUSTRACIÓN" EN LA POBLACIÓN

Preguntados por los políticos de Sudáfrica que justifican la expropiación, lejos del mensaje de Mandela, Champeaux ha dicho que habrá que ver "lo que hace el presidente de Sudábrica, Cyril Ramaphosa, que prometió la expropiación". "Soy escéptico, creo que lo dijo para tener los votos más radicales, quiero ver si implementará esta política", ha dicho.

La cuestión, según ha destacado, está en que "los blancos son dueños de las tierras, 25 años después del final del apartheid", motivo por el que "hay una gran frustración y mucha violencia rural". "Es un tema muy complejo, es una bomba de relojería porque la frustración es grande", ha señalado uno de los directores, quien, tras haber trabajado en Zimbabue, opina que con la expropiación "no se resuelve el problema".

"Necesitas el 'know-how', la técnica y las herramientas, es un proceso largo si lo quieres hacer bien. Quizás Mandela debería haber sido más ambicioso y debería haber dedicado más energía desde el principio", concluye.

Preguntados por el mensaje de esta cinta, Champeaux ha señalado que todos ellos "exploraron todas las formas no violentas hasta el final" y "abordaron sabotaje para evitar la guerra civil". "Fueron muy pacientes durante décadas antes de elegir la violencia. Quizás la violencia es necesaria hoy en algunos lugares, si Trump continúa haciendo lo que hace, o si los policías continúan disparando a la población negra", ha dicho.

En este sentido, Porte agrega: "El primer mensaje es que hay algunas cosas que no puedes aceptar, no puedes aceptar el apartheid. El segundo mensaje es que no hay que rendirse. No creo en Dios, creo en el ser humano".