El audiovisual, ante el dilema de estrenar en plataformas durante la pandemia para salvar la industria

El sector del audiovisual, que concentra los ámbitos de la producción, la distribución y la exhibición, ha sufrido de lleno las consecuencias de la Covid-19 desde que el Gobierno decretó el estado de alarma el pasado 14 de marzo, por lo que, ante el cierre de los cines y el aumento de consumo de contenidos de cine y series en las plataformas, muchas voces de la industria piden cambios en el requisito que tienen las películas españolas de estrenarse en salas para recibir las ayudas que otorga el Ejecutivo al cine, y algunas distribuidoras se lanzan a estrenar 'online' sus títulos sin esperar a la reapertura de los cines.

Ante este escenario, el Ministerio de Cultura y Deporte ha señalado a Europa Press que flexibilizar los requisitos para las películas españolas con ayudas es un tema que "está sobre la mesa" actualmente. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Rodríguez Uribes han indicado que se están analizando "todas las posibles medidas que contribuyan a la sostenibilidad del sector" y que "flexibilizar los estrenos en plataformas" durante el cierre de cines a causa del coronavirus es "una medida que exige un examen detenido,en coordinación con los diferentes agentes del sector".

Ante la situación actual, los exhibidores afirman que serán "flexibles" con la situación de las peliculas españolas en la "situación tan extraordinaria" que se vive a causa del coronavirus, "siempre y cuando las medidas que se adopten sean limitadas en el tiempo y en títulos, que haya transparencia para todas las partes y se tenga en cuenta la opinión del sector", tal y como ha señalado a Europa Press el presidente de la Federación de Cines de España (FECE), Juan Ramón Gómez Fabra. En cuanto al resto de títulos internacionales, FECE es defensora de "la ventana como único modelo", que "genera beneficios para toda la industria del cine". "El actual modelo de ventanas es la piedra angular que sostiene a toda la industria del cine", ha defendido Gómez Fabra.

Respecto a la posibilidad de una moratoria sobre el estreno en salas de cine para las películas españolas que opten a las ayudas que concede el ICAA, Estela Artacho, presidenta de la Federación de Distribuidores Cinematográficos (Fedicine) --que representa en España a las distribuidoras A Contracorriente, Eone, Paramount Pictures, Sony Pictures, Walt Disney, Universal Pictures y Warner Bros. Pictures-- ha señalado a Europa Press que la entidad es "en general partidaria de todas aquellas iniciativas lideradas por la industria con respaldo de la administración que sirvan para aliviar al sector y compensar las pérdidas por el cierre de los cines ante esta grave crisis". "No en vano, hemos venido solicitando la flexibilización en el cumplimiento de los requisitos de las ayudas concedidas", ha apuntado.

"RESPUESTA PUNTUAL ANTE SITUACIÓN EXCEPCIONAL"

Ante el cierre de los cines a causa de la Covid-19, la distribuidora A Contracorriente Film decidió crear una sala virtual que acoge los estrenos que tenía previstos llevar a las salas, y que también pueden verse en otras plataformas. Eduardo Escudero, responsable de negocio de la empresa, ha señalado a Europa Press que se trata de una "una respuesta puntual a una situación excepcional" que "nace de la preocupación de los cines ante el silencio, de semanas o meses, sin poder conectar con los espectadores". Hasta el momento, 76 cines se han sumado a esta iniciativa, de los cuales dos pertenecen a la compañía.

En cualquier caso, desde A Contracorriente creen que no se va a "descubrir al espectador lo que es un contenido VOD en streaming" y cree que, "sin duda", el sector de la exhibición necesitará "un plan de choque ambicioso que cuente con presupuestos públicos", así como la participación de las "televisiones privadas", para promover la "asistencia a las salas, que juegan un papel fundamental" en el sector, en palabras de Escudero. En cuanto a las producciones españolas, cree que se está intentando "flexibilizar requisitos para las producciones nacionales", algo que considera en estos momentos "más que nunca necesario".

"TENEMOS QUE IR TODOS DE LA MANO"

El CEO de TriPictures, Felipe Ortiz, opina que llevar las películas a las plataformas "no es la solución" sino "un tema de fuerza mayor". "No podemos dejar de lado lo que están sufriendo nuestros colegas que son los cines. Tenemos que ir todos de la mano", ha destacado Ortiz. En cuanto a los estrenos españoles, cree que si no se cambia la normativa, cuando se reabrean las salas va a haber un "cuello de botella enorme" para la capacidad de los exhibidores de "mantener el tiempo prudente y necesario para que una película pueda llegar al éxito que deba tener".

Por su parte, el presidente de la Asociación de distribuidores independientes cinematográficos (ADICINE), Miguel Morales, estima que el número de películas españolas que quedan por estrenar este año rondará el centenar de títulos, por lo que desde esta asociación, que representa a una decena de distribuidoras, entre las que se encuentran Golem, Avalon, Vertigo Films o Caramel Films, no se muestran en contra flexibilizar los estrenos nacionales aunque reconocen que no es lo ideal, tal y como ha señalado a Europa Press. "Lo ideal es que las películas vayan a los cines, pero en situaciones excepcionales hay que hacer excepciones", ha indicado.

PÚBLICOS COMPLEMENTARIOS

Asimismo, cree que no hay que tener miedo a que los estrenos en plataformas durante el coronavirus puedan acelerar el cambio de modelo, ya que, según ha señalado, en 2019 se registró el mejor dato de asistencia a cines de los últimos años, que coincidió con el crecimiento de usuarios en plataformas como Netflix o Filmin. "Son públicos complementarios, quien ve películas y series tiene muchas ganas de ver películas en cines", ha dicho Morales.

Avalon fue una de las distribuidoras que decidieron llevar uno de sus títulos a plataformas antes de pasar por cines. 'Matthias & Maxime', dirigida por Xavier Dolan, tuvo un preestreno 'online' en Filmin que alcanzó las mejores cifras de visionado para un estreno en esta plataforma, solo superada por la coreana 'Parásitos'. Enrique Costa, socio de esta productora y distribuidora de cine independiente, ha señalado a Europa Press que siempre se han adaptado a las circunstancias porque "cada película tiene su propia vida". No obstante, Avalon ha pospuesto los estrenos previstos para marzo, abril y mayo y, según precisa Costa, hay que ver el caso "película a película" porque "los mayores ingresos" de los estrenos vienen de los cines. "Es una realidad incontestable", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Caramel Films, Enrique González Kühn, ha señalado a Europa Press que su intención es esperar a que reabran las salas de cine para el resto de sus estrenos, porque la plataforma genera un beneficio "residual" que no tiene comparación con lo que se recauda en los cines, además de competir con un "catálogo entero".

Desde la perspectiva de la producción, Álvaro Longoria, de Morena Films, y director de 'Santuario', documental que finalmente no ha tenido estreno en salas sino directamente en plataformas, ha señalado que ante el escenario del coronavirus hay "dos formas de ayudar a una industria que se ha parado de golpe": "Desregular y dejar al mercado que se adapte a nuevas cnrcustancias" y "aumentar las ayudas públicas", algo que considera que "a corto plazo" han de ir a la sanidad "como prioridad", aunque precisa que "hay profesionales que de la noche a la mañana se han ido al paro". En el caso de las películas españolas que reciben ayudas, es importante "desregular". "Al final, una regulación destinada a protegernos de los grandes dinosaurios de estudios americanos se está volviendo en contra", ha dicho.