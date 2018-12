Cristal Oscuro cumple 36 años: ¿Lanzará Netflix el tráiler de la precuela?

Actualizado 17/12/2018 10:08:36 CET

El 17 de diciembre de 1982 se estrenó Cristal Oscuro, la primera película de acción en vivo sin ningún ser humano en escena. 36 años después, Netflix está desarrollando su precuela en forma de serie. Aun sin fecha oficial de lanzamiento, la plataforma ha publicado un "fortuito" tuit que parece adelantar que los seguidores recibirán nuevos detalles sobre la ficción el día del aniversario.

Así, NX, la cuenta de Netflix que engloba los programas del género de ciencia ficción y fantasía de la plataforma, publicó hace unas horas un tuit que rezaba: "¿Alguien se ha percatado de que mañana es el 36º aniversario de Cristal Oscuro? Parece... fortuito".

Anyone else notice tomorrow is the 36th anniversary of The Dark Crystal? Seems...fortuitous. pic.twitter.com/iKuqbgJJcu