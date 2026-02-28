Cristobal Fernández, Mejor Montaje en los Premios Goya 2026 por 'Sirat'

El montador Cristóbal Fernández recoge el Goya a Mejor Montaje por 'Sirat' en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cristobal Fernández se ha alzado este sábado con el Premio Goya 2026 al Mejor montaje por la película 'Sirat', de Oliver Laxe.

En esta categoría también competían Victoria Lammers, por 'Ciudad sin sueño'; Andrés Gil, por 'Los Domingos'; José M. G. Moyano, por 'Los Tigres'; y Bernat Vilaplana, por 'Un fantasma en la batalla'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).