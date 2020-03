Dani Rovira anuncia que padece cáncer

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Dani Rovira, actor protagonista de Ocho apellidos vascos o Superlópez, ha anunciado que padece cáncer. El intérprete ha hecho pública su enfermedad a través de las redes sociales, donde ha confirmado que padece la linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer afecta al sistema inmunitario.

"Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar", comienza el mensaje de Rovira en Instagram que acompaña a una foto de la que ha sido su primera sesión de quimioterapia.

El actor, de 39 años, explica que ha decidido dar a conocer su enfermedad es porque "para lo bueno y para lo malo" es "un personaje público". "Y antes de que comience el circo de especulaciones y sensacionalismo en cierta prensa y en redes sociales, prefiero ser yo la fuente principal de información", señala Rovira que después relata que su cáncer "ya tiene nombre y apellidos: LINFOMA DE HODGKIN".

"Hoy es mi primer día de quimio y por delante una larga lucha contra el "bicho". No tengo miedo. Estoy tranquilo", asegura el cómico malagueño que también ha revelado que "tiene buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones". "No me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta", asegura.

POBLACIÓN DE ALTO RIESGO

En su mensaje, el ganador en 2015 del Goya al mejor actor revelación por su papel en 'Ocho apellidos vascos' también asume que, "en estos tiempos de incertidumbre y pandemias", con esta enfermedad ahora pasará "a formar parte de esa población de alto riesgo cuando las defensas y el sistema inmunitario empiecen a fallarme en unos días". "Así que tendré que cuidarme, cuidar y dejarme cuidar un poco más", escribe Rovira que, subraya, se confinará en casa con sus tres perros y con su pareja, la también actriz Clara Lago, para "protegerse" y disfrutar del "cariño 'telemático'" de sus familiares y amigos.

"Estoy en manos de unos médicos maravillosos. Confío ciegamente en ellos", insiste Rovira que lanza también una petición a todos sus seguidores: "Sólo os pido que sigáis como hasta ahora. Cuidándoos los unos de los otros. Sumando solidaridad, humor, humanidad... Por mi parte, seguiremos arrimando el hombro desde casa. El humor y el amor es nuestra mejor receta".