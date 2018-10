Darío Grandinetti: "Los que nos gobiernan no son marcianos ni vienen de otro planeta"

Publicado 29/09/2018 23:16:55 CET

SAN SEBASTIÁN, 29 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Eduardo Blanco) -

El actor Darío Grandinetti, Concha de Plata al Mejor actor en la 66 edición del Festival de Cine de San Sebastián por su trabajo en 'Rojo', ha recordado este sábado 29 de septiembre que los dirigentes de hoy en día "no son marcianos ni vienen de otro planeta", sino que "son gentes de esta sociedad".

"Las cosas ocurren porque hay una sociedad, de la que formamos parte, que ayuda. Tenemos que ver venir antes a estos dirigentes para que no nos sorprendan con su política de achicación y de cercenar derechos. Con aprender, para que no te vuelvan a engañar, ya es un gran camino", ha aseverado el intérprete en un encuentro con la prensa tras la consecución del premio.

El actor ha aludido en su discurso al "giro a la derecha y al fascismo" de muchos Estados hoy en día y lo ha reiterado durante este encuentro. "Como es un peligro mundial que ocurre en muchos sitios, vaya este humilde aporte desde el cine", ha añadido.

Respecto a su premio, ha asegurado que le "alegra", pero con matices. "Del mismo modo que cuando no te lo dan no eres el peor, cuando te lo dan no has ganado a nadie: esto no es una carrera y aquí no se llega a antes a ningún sitio ni se hace un gol a nadie", ha concluido.