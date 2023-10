David Trueba: "Me parece extraño que haya una parte de la derecha que piensa que la cultura es su enemiga"

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cineasta David Trueba, que presenta el próximo miércoles 1 de noviembre su nueva película 'Saben Aquell', ha instado a los políticos a que dejen a la cultura "existir" para que sea "libre" y ha lamentado que "una parte de la derecha" quiera "controlar o manejar la cultura".

"Lo que me parece extraño es que haya una parte de la derecha que ha decidido pensar que la cultura es su enemiga y que están intentando todo el rato controlarla o manejar la cultura", ha señalado en una entrevista con Europa Press.

Trueba ha reivindicado que la cultura debe ser "libre" e "incómoda". "Si no dejas que sea incómoda, no se desarrolla", ha precisado. Preguntado si a la cultura le va mejor que haya en España un gobierno de izquierdas, tras el pacto de investidura alcanzado entre el PSOE y Sumar este martes 24 de octubre, el director ha asegurado que "no" porque "no suele haber una concatenación entre la ideología del partido que está en el gobierno".

"No, para la cultura lo que es mejor es que la dejen existir y sea libre", ha comentado y ha empleado un símil para entender el funcionamiento del sector. "La cultura, si no es en un margen de libertad, no se desarrolla. Es como un jardín que lo riegas y si echas mucho agua no funciona, pero hay que dejar también pasar el sol. Tienen que ser las dos cosas juntas", ha indicado.