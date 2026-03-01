'Decorado', Mejor Película de Animación en los Premios Goya 2026

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Decorado', de Alberto Vázquez, Chelo Loureiro, Iván Miñambres y Jose María Fernández de Vega, ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Película de Animación.

La cinta ha superado a 'Bella', de Bernabé Rico, Carlos Rosado Sibón, Manuel H. Martín y Olmo Figueredo González-Quevedo; 'El tesoro de Barracuda', de Adrián García, Álex Cervantes, Raphaële Ingberg y Valérie Delpierre; 'Norbert', de Álvaro Urtizberea, José Corral Llorente, Nacho La Casa y Pedro Hernández Santos; y 'Olivia y el terremoto invisible', de Eduard Puertas Anfruns, Irene Iborra Rizo, Mikel Mas Bilbao y Ramón Alòs Sánchez.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).