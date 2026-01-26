Un documental sobre Miguel Ángel Blanco, Lobo con Luis Tosar y el nuevo thriller de Mario Casas, novedades de Netflix - NETFLIX

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Netflix ha presentado sus novedades de cara al recién iniciado 2026 con títulos tan potentes como la película de 'Peaky Blinders' o el regreso de éxitos globales de la plataforma como 'Los Bridgerton', 'Lupin', 'One Piece' o 'The Gentleman'. Además, el servicio de streaming también ha anunciado tres nuevas producciones españolas: un documental sobre Miguel Ángel Blanco, la serie 'Lobo' sobre el primer asesino en serie de la historia de España protagonizada por Luis Tosar y 'En nombre de otro', nuevo thriller de Oriol Paulo protagonizado por Mario Casas.

"Todos somos fans de Oriol, de su cine", señaló Casas que ya trabajó a las órdenes del director en 'A contratiempo' y en la serie de Netflix 'El inocente'. "Y este tipo de cine, enganchar así a la gente y crear preguntas desde el primer momento, solo él lo puede hacer. En eso es el número uno", afirmó Casas durante el evento celebrado en Madrid en el que Netflix citó a varios de los grandes rostros que protagonizarán sus próximas producciones españolas.

"En esta película nada es lo que parece", apostilla Blanca Suárez, que promete que en 'En nombre de otro' "a cada minuto la trama da absolutamente la vuelta, por lo que definir esta película o nuestros personajes es muy complicado". Junto a Casas y Suárez, completan el reparto principal del filme escrito y dirigido por Paulo los actores Eduard Fernández, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.

Luis Tosar, que está a punto de estrenar en la plataforma 'Salvador', la serie que aborda el auge de la ultraderecha entre los jóvenes, será el protagonista de 'Lobo', una miniserie basada en el caso real de Manuel Blanco Romasanta. "El rodaje está siendo humedo y frío, pero para gallegos no es novedad. Está siendo muy impresionante ver la recreación de que están haciendo de la Galicia 1850, la verdad", afirmó Tosar que también subrayó que a su personaje "se considera, de alguna manera, el primer asesino en serie en España, incluso casi a nivel europeo".

"Cuándo leí los guiones me provocaron terror. Es de las pocas veces que he sentido miedo y más poniéndole las caras de Luis", bromea Tristán Ulloa, que encarna al fiscal que se encargará del juicio de Romasanta y que vuelve a compartir planos con Tosar tras casi 30 años. "En 'Lobo' hay mucho de thriller psicológico y sobre todo hay un retrato muy realista de cómo pudo ser aquel momento y de cómo se podían creer las cosas en ese momento, entre 1843 y 1854", adelantó Tosar. La ficción, que acaba de comenzar su rodaje, está escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes y dirigida por Alberto Marini y Javier Rodríguez Delgado.

Netflix también anunció 'Miguel Ángel Blanco: Las 48 horas que lo cambiaron todo', película documental dirigida por Jon Sistiaga y Juanjo López que abordará los dos días en los que millones de personas se movilizaron para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. Un filme que promete recordar "aquel momento crucial de solidaridad y compasión, en el que la sociedad vasca perdió el miedo a ETA".

RAPHAEL Y EL REGRESO DE BERLÍN

El evento también contó con la presencia del cantante Raphael, cuya vida saltará a la pantalla en la miniserie 'Aquel', en la que estará interpretado por Javier Morgade y Carlos Santos. "Bueno, tuve la oportunidad anteriormente, pero yo quería asegurarme que fuera como ha quedado, lo bien que ha quedado, lo de verdad que está", afirmó el artista que dijo sentirse "muy orgulloso" del resultado final y que además reveló que contará con "dos actuaciones estelares" en la serie, una aparición sobre el escenario y otra "como actor".

También tuvo su espacio 'Berlín y la dama del armiño', la segunda temporada del spin-off/precuela de 'La casa de papel' que, según sus protagonistas, será una entrega "más cachonda, más divertida y más luminosa". "Sevilla es un personaje más y está será la temporada más ibérica de 'Berlín'", promete Inma Cuesta, que interpreta a Candela, una mujer que es "puro fuego" y que irrumpirá en la vida del personaje de Pedro Alonso "como un terremoto".

En su batería de estrenos, Netflix también destacó 'El problema final', miniserie basada en la novela de Arturo Pérez-Reverte protagonizada por José Coronado, Maribel Verdú y Martiño Rivas; la comedia negra 'Gracias, equipo' dirigida por Diego Núñez Irigoyen y protagonizada por Raúl Tejón, Blanca Martínez y Maribel Verdú; y 'El crimen de Pazos', miniserie de 'true crime' creada por Ramón Campos y protagonizada por Tristán Ulloa.

Otros de los títulos españoles destacados que llegarán durante este 2026 a la plataforma son 'El niño', drama basado en la novela de Fernando Aramburu escrito y dirigido por Mariano Barroso y protagonizado por Belén Cuesta y Karra Elejalde, y '53 domingos', una "dramedia" familar en la que Cesc Gay lleva al cine su propia obra de teatro con Carmen Machi, Javier Gutiérrez, Javier Cámara y Alexandra Jiménez como protagonistas.

OTROS ESTRENOS PREVISTOS PARA 2026

También llegarán a Netflix en 2026 'Rafa', el documental centrado en la figura del extenista Rafa Nadal, 'Esa noche', 'Oasis', 'Toda la verdad de mis mentiras', 'El mapa de los anhelos', 'Heartstopper para siempre', 'Orgullo y prejuicio', 'Mi querida señorita', 'Cortafuego', 'La desconocida', 'Los creyentes', 'El amor es peligroso', 'Rafa', El cautivo', 'La tregua', 'Siempre es invierno' y 'Torrente Presidente', la sexta entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

Además, también verán la luz la cuarta entrega de la serie española 'Muertos S.L', la quinta de 'Machos alfa' y la segunda temporada de 'Clanes'.

Por otra parte, entre los títulos internacionales que llegarán a Netflix en 2026 se encuentran 'El hombre inmortal', la película de 'Peaky Blinders', la temporada 4 de 'Los Bridgerton', la tercera entrega de 'Rabo de Peixe', el regreso de otros títulos como 'The Gentleman','Lupin', 'One Piece' o 'Avatar: La leyenda de Aang'.