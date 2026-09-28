EGEDA y FIPCA presentarán este jueves el informe anual sobre el Panorama Audiovisual Iberoamericano

Archivo - El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, durante la presentación de ‘Platino Clásicos’, en la Casa de la Panadería, a 19 de junio de 2026, en Madrid (España). Este nuevo festival internacional de cine clásico ha sido impulsado por EGEDA y FIPCA e - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

EGEDA y FIPCA presentarán este jueves, en el marco de la sexta edición de Iberseries & Platino Industria, el informe Panorama Audiovisual Iberoamericano, una publicación anual que recoge datos estadísticos y análisis de tendencias con la misión de brindar a los profesionales del sector toda la actualidad y una visión exhaustiva de las novedades de la industria.

Bajo el título 'Panorama Audiovisual Iberoamericano. Cambios en el audiovisual: IA, Formato vertical y True Crime', esta conferencia tendrá lugar el 1 de octubre, a las 13:00 horas, en la Sala Plató de Matadero (Madrid) y contará con Óscar Berrendo, Director Gerente de EGEDA, como moderador, y la participación de Claudia Fernández, productora creativa en Telemundo Studios; Andrés Sáenz, director, productor y guionista en Mántica Films, y la periodista Luna Herrero.

Entre los puntos más destacables del informe se encuentra la elaboración de una retrospectiva sobre la industria audiovisual en los últimos años. De esta manera, se expone la recuperación progresiva que ha experimentado la asistencia de espectadores al cine nacional en Iberoamérica durante el periodo postpandemia, que ha pasado de 14,5 millones en 2021 a los más de 40 millones en 2024 y 2025.

Asimismo, el informe refleja los géneros de contenidos que cuentan con mayor tiempo de difusión en los canales iberoamericanos entre 2020 y 2024, que son la ficción, con un 23 por ciento del tiempo total; los programas informativos, con el 24 por ciento, y los programas de entretenimiento, que representan el 20 por ciento.

Según este informe, entre las películas con mayores ingresos acumulados se encuentran ocho españolas, tres brasileñas, dos mexicanas, una argentina y una peruana, siendo 'Ainda estou aquí' la cinta que lidera la lista con 33,1 millones de dólares de recaudación.

Durante la XII edición de los Premio PLATINO XCARET, celebrada en Quintana Roo (México), esta cinta se alzó con el Premio a Mejor Película Iberoamericana de Ficción, el Premio a Mejor Dirección, para Walter Salles, y el Premio a Mejor Interpretación Femenina, para la actriz Fernanda Torres. Destacan también en esta clasificación los estrenos cinematográficos de la argentina 'Homo Argentum' -que alcanzó un total de 10,7 millones de dólares de recaudación- y cuyo protagonista, Guillermo Francella, recibió el PLATINO de Honor.

Por su parte, otro de los títulos resaltados en este informe es la producción española 'Padre no hay más que uno 5', que con una recaudación de 15 millones de dólares, se hizo con el Premio EGEDA a la Comedia Nacional Más Exitosa en Taquilla durante la V edición de los Premios Berlanga.

El resto de los largometrajes que recoge el informe Panorama Audiovisual Iberoamericano 2026 son 'Los Rechazados' (República Dominicana), 'Chavin de Huántar, el rescate del siglo' (Perú), 'O auto da compadecida 2' (Brasil) y 'Maikol Yordan regresa a clases' (Costa Rica).