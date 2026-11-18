Archivo - La actriz Elena Anaya posa en la alfombra rosa previa a la gala de la 38 edición de los Premios Goya, en el Auditorio Feria de Valladolid, a 10 de febrero de 2024, en Valladolid, Castilla y León (España). La Academia celebra la calidad del cine - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La actriz Elena Anaya ha reclamado prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y ha advertido de que el acceso temprano a los teléfonos móviles y a las redes sociales favorecen la entrada a contenidos pornográficos y violentos, que pueden influir en la forma en la que los jóvenes entienden las relaciones sexuales.

"Hay muchos chicos menores que están consumiendo porno desde los 10 años a través de las redes sociales y entienden que esa es la manera de relacionarse. Hay una parte de la nueva generación de hombres que se están envalentonando por el tipo de cultura que consumen. Y el día en el que tienen la posibilidad de tener su primer encuentro sexual puede desencadenar en un abuso. Creo que habría que prohibir directamente las redes a menores de 16 años porque un móvil puede destruir tu vida, la de tu familia y la de tus amigos", ha señalado la actriz.

Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista con Europa Press, junto a Emma Suárez, con motivo del estreno en cines de 'Hermanas' el próximo 27 de noviembre. La película dirigida por Ione Hernández aborda los abusos sexuales dentro del entorno familiar.

En este sentido, Anaya ha reclamado una mayor regulación y control de estas plataformas para proteger a la infancia. "Los niños con muy pocos años tienen móviles y tienen una ventana abierta al mundo de la perversión", ha afirmado, antes de cuestionar hasta dónde llega la responsabilidad de las empresas que gestionan las redes sociales: "Más piratas son los que generan este tipo de plataformas con las que ganan muchísimo dinero", ha señalado.

En la misma línea, Emma Suárez ha coincidido en señalar el papel de las redes sociales en esta problemática, tanto por los contenidos que consumen los jóvenes como por la exposición a la que se someten, especialmente las chicas adolescentes. La actriz ha alertado asimismo de la vulnerabilidad que generan los modelos de belleza y la búsqueda de aceptación a través de las fotografías y los seguidores.

"Hay una exposición que es muy exagerada que provoca una vulnerabilidad muy grande respecto a su físico, y eso conlleva inseguridades", ha señalado Suárez, que ha defendido la necesidad de combinar cultura, educación, sentido común y límites. "Hay que proteger la inocencia de los menores y eso es una responsabilidad que tenemos los adultos", ha añadido.

LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR Y ROMPER EL SILENCIO

Las dos intérpretes protagonizan 'Hermanas', una película que aborda los abusos sexuales dentro de una familia y las consecuencias que estos hechos tienen tanto para las víctimas como para quienes las rodean. La cinta plantea el conflicto de una madre que debe afrontar que su hijo puede haber agredido sexualmente a su sobrina y el equilibrio entre el amor hacia su familia y la necesidad de reconocer lo ocurrido.

"Es un tema complicado el que aborda la película. Es difícil mirarse en el espejo sabiendo que eres tú quién va a vivir en primera persona ese conflicto", ha señalado Anaya, que destaca que 'Hermanas' es una propuesta "interesante y muy valiente".

Anaya ha defendido que, además de detener estas conductas, es necesario denunciarlas y educar a las nuevas generaciones para que aprendan a identificar los límites. "El amor son límites y hay que diferenciar, y si alguien hace algo mal es necesario denunciarlo también. No solamente decirlo, sino señalizar y decir que esto que has hecho está muy mal y tiene consecuencias. Y cuanto antes lo aprendas, mejor", ha afirmado.

Por su parte, Suárez ha lamentado que las agresiones sexuales en el ámbito familiar "sucede desde hace mucho" y considera importante que el cine recoja este tipo de historias. Suárez ha incidido en la importancia de que las víctimas puedan hablar de lo sucedido y de que la sociedad deje de cuestionar sus testimonios. "El consentimiento es sí, todo lo demás no vale. Si no sabes hasta dónde puedes llegar, preguntas", ha subrayado, al tiempo que ha reclamado que estos asuntos se aborden en los colegios, las familias y los hogares.

La actriz ha reconocido que las nuevas generaciones parecen contar con más herramientas para identificar y denunciar los abusos, aunque ha advertido de que estas situaciones siguen produciéndose. "A nadie le apetece decir que han abusado de ella o de él, eso no es un farol, cuesta mucho decirlo", ha recalcado.

En cuanto a sus personajes, Anaya ha explicado la dificultad de interpretar a una madre que, en un primer momento, decide creer a su hijo pese a que la presunta víctima también pertenece a su familia. "Ha sido algo complejo y muy bonito a la vez. Es lo peor que le puede pasar a alguien. He podido entender al personaje desde su propio silencio y desde su propia herida y desde su propia decisión de callar por vergüenza y por culpa y por ser víctima de una sociedad", comenta Anaya, mientras que Suárez ha destacado la importancia de "tener la intención de hablar" porque eso "siempre va a ser sanador".

ABUSOS EN EL CINE

Por otro lado, las intérpretes también han reflexionado sobre los comportamientos inadecuados en la industria audiovisual y los avances en la protección de las actrices. Anaya ha reconocido que la figura del coordinador de intimidad supone un paso adelante, aunque ha advertido de que sigue habiendo profesionales que actúan sin escrúpulos.

"La gente que no tiene escrúpulos los sigue sin tener", asegura al mismo tiempo que añade que "da igual que haya siete figuras controlando". En este sentido, Suárez ha mencionado el caso del actor Gérard Depardieu -condenado a 18 meses de cárcel por agresión sexual- quien en su comunicado de disculpas afirmó que pertenecía a "un mundo que ya no existe", una respuesta que Suárez ha considerado reveladora de una época en la que determinados comportamientos se toleraban y no se denunciaban.

"Me quedé alucinada porque parecía que lo decía en un tono de queja", ha lamentado la intérprete española. Por su parte, Anaya ha recordado el beso del expresidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales -que ya ha cumplido los tres años de inhabilitación- a la futbolista Jenni Hermoso. "Un piquito no, es una agresión, por favor". Por último, ambas actrices han lamentado que siga existiendo "la ley del silencio" y el abuso del poder en la industria audiovisual. "¿Quién controla al coordinador?", han apostillado.

LA TECNOLOGÍA, EL "VILLANO" DE 'HERMANAS'

La directora de 'Hermanas', Ione Hernández, también ha situado la tecnología como uno de los elementos centrales de la película, hasta el punto de considerarla "un personaje más" y señalarla directamente como "el villano". "En el fondo, es dar una pistola sin instrucciones, pero no solo a los pequeños, a los mayores y, como no tenemos idea de qué va esto seguimos sin saber y en el fondo el resultado es fatal", ha reflexionado en una entrevista con Europa Press.

Hernández ha explicado que la cinta recoge el impacto de la tecnología a través de elementos como las fotografías que se comparten por el móvil y ha advertido de que sus efectos alcanzan a todas las generaciones. "Todos somos un poco víctimas de la tecnología", ha apuntado la cineasta.

La directora ha explicado que la película nació de las historias de abusos que ha ido escuchando a lo largo de su vida y de su trabajo en talleres con niñas en riesgo de exclusión. A su juicio, el silencio sigue siendo una respuesta habitual ante estas situaciones, tanto en entornos con dificultades económicas como en familias con mayores recursos, donde también existe una "supervivencia emocional" que lleva a ocultar determinados conflictos.