Enrique Cerezo: "En España se habla de las subvenciones al cine con comentarios exagerados"

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El productor cinematográfico Enrique Cerezo ha alertado de que las salas de cines en España están "sufriendo un problema realmente grave" debido a la pandemia de coronavirus, aunque confía en su supervivencia porque "siempre tendrán su público", al mismo tiempo que espera que se mejoren las ayudas al sector. "En España se habla de las subvenciones al cine con comentarios exagerados", ha lamentado.

"Realmente, el cine en salas no morirá nunca y hay que recordar que el cine es la madre de la televisión. Que pueda ir más o menos gente, de acuerdo, pero siempre tendrá su publico", ha señalado en una entrevista con Europa Press el fundador de la plataforma de cine español Flixolé, que cumple precisamente dos años desde su creación.

Para Cerezo, estrenar en plataformas sin pasar por las salas de cine previamente es "un error" para las productoras y distribuidoras. "Una película hecha para cine se tiene que estrenar siempre en los cines, aunque ahora estamos en circunstancias muy especiales", ha defendido, en alusión a las restricciones provocadas por la pandemia.

"El hecho de que en las salas solo se permita el 30% del aforo supone un grave handicap para los distribuidores, pero tenemos que saber que esto es la nueva vida. Y cuando esto se pase, las salas de cine volverán a funcionar perfectamente", ha explicado el presidente del Atlético de Madrid.

Así, ha puesto como ejemplo durante esta pandemia a la película 'Padre no hay más que uno 2', la comedia dirigida y protagonizada por Santiago Segura, que ha funcionado "casi igual o mejor que si no hubiera pandemia". No obstante, el productor ha insistido en la importancia de que el cine español cuente con ayuda de la administración en esta situación crítica.

"En España siempre se ha hablado de las subvenciones al cine con unos comentarios exagerados y fuera de todo contexto. El cine tiene unas subvenciones que no llegan a los 40-60 millones de euros, cuando en cualquier parte de Europa, en Francia o Italia, se supera en diez veces esa cantidad", ha explicado.

"Me imagino que ahora se han dado cuenta de lo grave del problema y, si quieren que sea un negocio que no muera, el presupuesto para los cines será como tiene que ser. Y, para mí, el cine no se merece menos de 100 millones de euros como mínimo para sufragar gastos", ha alertado el productor, al hilo del proyecto de Presupuestos Generales del Estado recientemente presentado.

Preguntado al respecto del estado de salud del cine español, Cerezo entiendo que es "complicado y malo, pero igual que en todo el mundo". "Las películas no se pueden rodar bien, no se pueden estrenar y tienen que tener un campo de vida, y por eso es importantísimo que el cine tenga la parte que le corresponde", ha añadido.

Tras dos años de la puesta en marcha de Flixolé, Cerezo cree que la plataforma está "en un buen momento", que paradójicamente se ha visto reforzado por la pandemia. "Pero es que yo siempre defiendo este producto, con películas de todo tipo, desde la actualidad hasta aquellas que uno quiere recordar de cuando es joven", ha comentado con humor.

De hecho, ha hecho un alegato en defensa del cine español. "Quienes lo critican están completamente equivocados y es la opinión de muy pocos. Si uno se fija en la audiencia que tuvo en La 2 'Historias de nuestro cine', con películas desde los años 40 hasta la actualidad, vería que son datos magníficos y muchas veces superando la audiencia de La 1", ha defendido.

Flixolé es la plataforma de cine que cuenta con más de 3.500 títulos y además hace una labor de digitalización del patrimonio histórico cinematográfico español. En su catálogo destacan desde películas de directores representativos del cine patrio como Ladislao Vajda, Juan Antonio Bardem, Juan de Orduña, José María Forqué o Luis Buñuel, hasta un catálogo de cine clásico internacional con películas de directores como Orson Welles, Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Jacques Tourneur, Jean Renoir o Max Opuls, entre otros.