El equipo de 'Whalefall' reivindica a las ballenas como "seres increíbles" en una película de supervivencia y duelo. - THE WALT DISNEY STUDIOS ESPAÑA

Brian Duffield, Austin Abrams y JoshBrolin presentan en Málaga un drama de supervivencia sobre el duelo y la relación entre padre e hijo

MÁLAGA, 4 Oct. (de la enviada especial de Europa Press, Laura Novo) -

El director y guionista Brian Duffield y los actores Austin Abrams y Josh Brolin han defendido que Whalefall, película de supervivencia que llegará a los cines el próximo 16 de octubre, propone una mirada de respeto hacia las ballenas y el océano, al tiempo que explora el duelo y las dificultades de comunicación en la relación entre un padre y un hijo.

Durante una entrevista con Europa Press, celebrada en el marco de la San Diego Comic-Con Málaga 2026, los responsables del filme han subrayado que el cachalote que engulle al protagonista no debe interpretarse como un villano, sino como un animal implicado en un proceso natural. La cinta adapta la novela homónima de Daniel Kraus, publicada en 2023, quien ha coescrito el guion junto a Duffield.

"Creo que nos encantan las ballenas. En la película estamos muy a favor de las ballenas. Sé que el 'marketing' a veces puede dar la impresión de que la ballena es la mala, pero en esta situación la ballena es una espectadora muy inocente. Hemos hablado mucho de que esperamos que la gente salga de la película más interesada por las ballenas y por lo que tenemos en común con ellas. También nos encanta el océano. Josh (Brolin) ha sido un apasionado del mar durante toda su vida. Así que espero que el público entienda que es un lugar peligroso, pero al que nos acercamos con mucho cariño", ha indicado Duffield.

UNA LUCHA POR SOBREVIVIR

La trama de Whalefall gira en torno a Jay, el personaje de Austin Abrams, y a su padre, Mitt, interpretado por Brolin. Tras la repentina muerte de Mitt, Jay emprende una expedición de buceo frente a la costa central de California para recuperar sus restos, pero acaba siendo engullido por un enorme cachalote.

Con solo una hora de oxígeno disponible, Jay debe recurrir a las enseñanzas de su padre para tratar de escapar antes de que sea demasiado tarde. La adaptación cinematográfica está basada en el libro homónimo de Kraus, cuya participación directa en el guion refuerza el vínculo entre la novela y el filme.

Duffield ha explicado que conectó con la relación entre padre e hijo que articula la historia porque podía trasladar a ella su propia experiencia personal, tanto como hijo como en su condición actual de padre.

"Crecí identificándome con Jay y ahora que soy padre me identifico con el personaje de Josh Brolin, Mitt. Puedo ver lo fácil que es que, en esa relación, uno y otro no lleguen a entenderse. Eso era algo muy emocionante para mí", ha confesado.

El cineasta, padre de un niño de cinco años y de otro de dos meses, ha señalado que esta historia también le ha llevado a reflexionar sobre su manera de relacionarse con sus hijos. Aunque aún no tengan la edad del personaje de Abrams, Duffield ha reconocido que procura acercarse a ellos desde su propia perspectiva y no exigirles que se adapten a la suya. "Creo que es algo de lo que habla mucho la película", ha destacado.

LA BALLENA NO ES EL VILLANO

Abrams ha coincidido con el director en que la campaña promocional puede llevar al público a interpretar al cachalote como una amenaza, pese a que el animal no desempeña el papel de antagonista dentro de la historia.

"Hay una conexión real con el océano, y estas ballenas --los cachalotes en particular-- son seres realmente increíbles. Puedes percibir su inteligencia. Así que espero que la película consiga transmitir eso de alguna forma", ha reconocido.

Brolin, por su parte, ha definido a estos animales como "los mastodontes del mar" que "lleva ahí desde siempre" y ha insistido en que la ballena actúa de acuerdo con sus instintos y con el ciclo natural del océano.

"Él (el personaje de Abrams) simplemente se interpuso en su camino. La ballena estaba inmersa en un proceso natural: estaba cazando al calamar gigante y él simplemente estaba allí", ha explicado.

UNA RELACIÓN MARCADA POR LA INCOMUNICACIÓN

Más allá de la vertiente de supervivencia, Abrams ha destacado que la película aborda un conflicto reconocible para buena parte del público: el cariño que existe entre familiares que, pese a quererse, no logran entenderse plenamente.

"Si no te ocurre eso, bendito seas; es precioso. Pero creo que mucha gente que conozco ha vivido esa experiencia: os queréis mucho, pero no termináis de veros plenamente el uno al otro", ha señalado.

El actor ha incidido en que la presión, las expectativas y la voluntad de cambiar a la otra persona dificultan el encuentro entre el padre y el hijo.

"Ves a alguien como a tu hijo y quieres que sea algo, quizá mejor que tú. Y, como hijo, él mira a su padre pensando: "Ojalá pudieras ser diferente y dejar de tratarme así". Los dos queréis que el otro cambie y sea distinto, y nunca podéis llegar a encontraros realmente como dos seres humanos, sin toda esa presión", ha explicado.

Brolin ha añadido que la historia también profundiza en las barreras que cada persona levanta en su propia mente y que terminan aumentando la distancia con sus seres queridos. "Piensas: "No me gusta cómo se está comportando. No me gusta cómo hace esto. Ojalá fuera menos sensible". Entonces te pones obstáculos a ti mismo y no puedes construir una relación sobre esa base", ha lamentado.

El actor ha subrayado, asimismo, el impacto que tuvieron para él tanto la novela como su adaptación cinematográfica. "Después de esa experiencia, me hicieron querer estar más cerca de mi familia", ha reconocido.

MÁLAGA, "MUY BONITA"

El equipo de Whalefall ha aprovechado su visita a la San Diego Comic-Con Málaga para conocer la ciudad. Duffield ha explicado que su hija "está muy enfadada" por no haber podido acompañarle, aunque ha asegurado que está disfrutando de la estancia, especialmente tras pasear por la ciudad y observar su arquitectura.

El director ha lamentado no haber podido visitar el Museo Picasso, "que estaba lleno", y ha destacado el paisaje que pudo contemplar desde el avión al aterrizar en Málaga. "Incluso solo al llegar en avión y ver el paisaje, es todo muy bonito", ha puesto en valor.

Abrams, que ya había visitado Barcelona en varias ocasiones, ha asegurado que Málaga le ha parecido "muy bonita" tras poder recorrerla brevemente. Brolin, por su parte, ha puesto en valor la arquitectura, la historia y la acogida recibida durante su estancia.

"Por supuesto, vas a decir eso porque te están grabando y estás haciendo una entrevista, pero es verdad. Mi mujer nunca ha estado aquí y llevábamos mucho tiempo queriendo venir, pero ahora me he escapado yo solo", ha bromeado.