La española 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', 'El caso Goldman' y 'El clan del hierro', desde mañana en los cines

MADRID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La película española protagonizada por Antonio de la Torre y Carmen Machi, 'Tratamos demasiado bien a las mujeres' estará a partir de este viernes en las salas de cines, en las que también podrá verse el biopic 'El clan de hierro' y el thriller judicial 'El caso Goldman', además de la recientemente galardonada en el Festival de Málaga 'Radical'. Y para los fans del género de terror, la cartelera incluye 'Imaginary'.

Basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80, llega a los cines 'El clan del hierro'. A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte. Sean Durkin es el director de este drama biográfico protagonizado por Holt McCallany, Maura Tierney, Grady Wilson, Valentine Newcomer, Zac Efron, Harris Dickinson, Scott Innes, Chavo Guerrero Jr., Garrett Hammond y Stanley Simons'.

'Tratamos demasiado bien a las mujeres' es la ópera prima de Clara Bilbao como directora con Camen Machi yAntonio de la Torre como protagonistas, a los que también acompañará en el reparto Luis Tosar. Una comedia negra en la que un día de 1945 un grupo de 'maquis' a la fuga tiene la mala idea de tomar la estafeta donde Remedios Buendía (Carmen Machi), ilusionada, se prueba su vestido de novia. Como resultado, Remedios demostrará hasta donde puede llegar defendiendo sus valores.

'Imaginary' es una película de terror sobrenatural dirigida por Jeff Wadlow y protagonizado por DeWanda Wise, Tom Payne, Taegen Burns, Pyper Braun, Verónica Falcón, Betty Buckley. Cuando Jessica (DeWanda Wise) vuelve con su familia a la casa de su infancia, Alice (Pyper Braun), su hijastra más pequeña, comienza a desarrollar un extraño apego hacia Chauncey, un oso de peluche que encuentra en el sótano. En un primer momento, Alice y Chauncey se entretienen con juegos aparentemente divertidos que, poco a poco, se volverán más siniestros y peligrosos.

Y también llega a los cines 'El caso Goldman', el drama judicial que reproduce los hechos y circunstancias que rodearon uno de los juicios más mediáticos y controvertidos del siglo XX en Francia, el proceso contra el activista político, niño superviviente del Holocausto, icono literario y ladrón Pierre Goldman en los años 70. La producción ha sido uno de los títulos más aplaudidos de la temporada en Francia, donde recibió ocho nominaciones a los Premios César.

'RADICAL' Y 'STELLA. VÍCTIMA O CULPABLE'

Otra de las cintas que estará en las salas a partir de este viernes es 'Radical', dirigida por Christopher Zalla y protagonizada por Eugenio Derbez, que acaba de ser galardonada con la Biznaga de Oro a Mejor Película Iberoamericana en el Festival de Málaga. Basada en hechos reales, 'Radical' cuenta la historia de un maestro en una ciudad fronteriza mexicana que decide probar un método radicalmente nuevo para desbloquear la curiosidad, el potencial y tal vez incluso el genio de sus alumnos.

'Stella. Víctima y culpable' es la cinta alemana dirigida por Filian Riedhof en la que una joven judía alemana, crece en Berlín durante el régimen nazi. A pesar de todas las medidas represivas, sueña con una carrera como artista y cantante de jazz en Broadway. Cuando se ve obligada a pasar a la clandestinidad en febrero de 1943, su vida se convierte en una tragedia.

Molly Manning Walker dirige 'How to have sex', su ópera prima en la que tres adolescentes se van de vacaciones para celebrar sus ritos de iniciación: beber, salir de fiesta y ligar, en el que debería ser el mejor verano de sus vidas.

La película 'Hotel Royal', dirigida por Kitty Green, sigue a Hanna y Liv, dos amigas estadounidenses que viajan como mochileras por Australia en un viaje en el que se ven atrapadas en una inquietante situación que rápidamente escapa a su control.