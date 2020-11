Eva Hache debuta como directora con 'Idiotizadas', adaptación del cómic de Moderna de Pueblo

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por primera vez, las divertidas historias del exitoso cómic 'Idiotizadas' será llevado a la gran pantalla. Y lo hará de la mano de Eva Hache. La actriz, presentadora y cómica hará su debut como directora con esta adaptación de las aventuras y desventuras de Moderna de Pueblo, creada por Raquel Córcoles y Carlos Carrero.

Creada en 2010, Moderna de Pueblo es un personaje ficticio, el álter ego de la escritora Raquel Córcoles, una joven nacida en un entorno rural que viaja a la gran ciudad con la intención de triunfar, pero que en su camino sólo logra acumular fracasos. 'Idiotizadas' es la primera de sus, hasta ahora, cuatro novelas gráficas, y ha vendido más de 100.000 ejemplares.

Para su adaptación al cine, 'Idiotizadas' contará -además de con Eva Hache dirigiendo- con un guion de la también humorista Jelen Morales y una producción de Pokeepsie Films, la compañía de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, con la colaboración de Atresmedia Cine y Buendía Estudios, con Warner Bros. encargándose de la distribución

"Cuando recibí la llamada de Álex de la Iglesia no suponía que entre sus múltiples capacidades estaría la de leer mentes", explica Hache en el comunicado de prensa ofrecido por Warner. "Siempre he querido dirigir, nunca se lo dije, él lo supo. Me adornó la mañana diciéndome que no se le ocurría una persona que supiera tanto de comedia como yo. Y le creí. Acepté de inmediato", añade.

"La vida, como el cine, es magia. Habiendo sucedido lo mágico, lo demás es fácil: hacer una gran comedia de un producto brillante como es Moderna de Pueblo, con el respaldo de Pokeepsie y el talento de Alex y Carolina, me preocupa mucho menos de lo que me excita. Nos vemos en los cines", sentencia orgullosa la humorista.

La autora Raquel Córcoles, por su parte, también ha mostrado su entusiasmo por ver por primera vez a Moderna de Pueblo en los cines. "Llevo mucho tiempo soñando con una adaptación del universo de Moderna a la ficción y estoy muy emocionada con el proyecto", relata en el comunicado.

"Además, hacerlo acompañados por un equipo con tanta experiencia y que confía en nuestra forma de verlo me deja más tranquila", continúa la creadora de 'Idiotizadas'. "Nos han dejado implicarnos en el guion y también tendremos la oportunidad de poder trabajar mano a mano con Eva para que la película mantenga la esencia del cómic. ¡Deseando empezar!", asegura.

Esta previsto que el rodaje de 'Idiotizadas' comience en algún momento de 2021.