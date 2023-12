La familia de Gerard Depardieu denuncia una "conspiración sin precedentes" en contra del actor francés

MADRID, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La familia de Gerard Depardieu ha defendido al actor, denunciado por agresión sexual y acusado de múltiples casos de violencia sexual, y denuncian que el artista está siendo sometido a una "conspiración sin precedentes" y es víctima de una "monstruosa manipulación".

"Nuestro padre/abuelo/tío está siendo sometido a una conspiración sin precedentes. Es víctima de una monstruosa manipulación llevada a cabo por un periodista que no dudó en hurgar en la basura", ha criticado la familia en una columna publicada en 'Le Journal du Dimanche', según informa 'Le Parisien'.

Esta columna está firmada por Julie, Roxane, Jean (sus hijos), Delphine (su sobrina), Élisabeth (su ex esposa) "y toda la familia Depardieu". "¡En privado, con sus hijos, es alguien sumamente modesto, delicado y hasta mojigato!", han asegurado, según el medio citado, que agrega que los familiares afirman que a Depardieu le gusta "jugar a la provocación" cuando está delante de una cámara.

Los familiares aluden a un documental, que se ha estrenado el pasado 7 de diciembre en Francia, donde Depardieu realiza comentarios obscenos y misóginos, como "a las mujeres les encanta montar a caballo. Su clítoris roza la silla. Disfrutan mucho. Son unas zorras", de acuerdo con 'Le Parisien'.

Al respecto, la familia reconoce en la columna periodística que estaban "conmocionados" por sus palabras y añaden que "a menudo" les sorprenden los testimonios que el actor realiza. Sin embargo, lamentan que el documental haya optado por reducir al actor al papel de "idiota", que es el que menos les gusta.

"Grosero, descarado, pesado a veces, ¡pero no violento!", asevera la familia, que critica que "sus excesos" y su "libertad de palabra" era lo que gustaba sobre Depardieu. "Esa figura se alentaba para hacer reír a mucha gente en el cine y en los platós", precisan.

Por último, la familia Depardieu recuerda que el actor pidió disculpas en una carta publicada en 'Le Figaro' e indican que "hacer daño no es su intención" y piden "detener la confusión entre palabras y acciones" y "no utilizar provocaciones verbales para sustentar otras acusaciones", que según ellos son "muy deshonestas".

DENUNCIADO Y ACUSADO DE VIOLACIÓN

En los últimos tiempos, Gerard Depardieu ha sido acusado por hasta trece mujeres de violencia sexual durante los rodajes de once películas estrenadas entre 2004 y 2022, según dio a conocer el diario francés 'Mediapart' el pasado mes de abril.

Recientemente, el pasado 7 de diciembre, la actriz francesa Hélène Darras denunció por agresión sexual al actor en la película 'Disco' de 2007, según el portal digital France Info, que detalla que la querella fue presentada en París el pasado mes de septiembre, a raíz de la colaboración de Darras con una investigación periodística sobre Depardieu.

La actriz asegura que el comportamiento de Depardieu fue "ingobernable" y detalla que le propuso ir a su camerino, a lo que ella se negó, aunque eso no impidió supuestamente al actor seguir "manoseándola".

Hasta el momento, Hélène Darras no había presentado denuncia, pero había aportado su testimonio a la policía para apoyar el de Charlotte Arnould, que acusó en diciembre de 2020 al actor de haberla violado en una mansión, según el medio citado.

"Gérard Depardieu es el rey del set. Me miraba como si fuera un trozo de carne y me agarraba por la cintura, me tocaba la cadera y las nalgas. Una vez me dijo sin rodeos: '¿Quieres subir a mi camerino?' Le dije que no, pero eso no cambió el hecho de que entre toma y toma siguiera manoseándome", relata.