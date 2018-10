La Fiscalía de Nueva York demanda a Weinstein Co. por permitir abusos sexuales y vulnerar los derechos humanos

Actualizado 12/02/2018 12:38:41 CET

Siguen las acusaciones contra Harvey Weinstein y sus empresas. La última ha sido presentada directamente por la Fiscalía General de Nueva York, que demanda a Weinstein Co. y sus fundadores poniendo de relieve que la compañía ha violado "rutinariamente" las leyes de derechos humanos del estado y las regulaciones comerciales.

La demanda, que consta de 38 páginas, recoge una extensa lista de abusos comandados por el fundador y ex CEO Harvey Weinstein, acusado de agresión sexual por más de una docena de mujeres desde el otoño pasado. Por esa razón, fue el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, quien hace cuatro meses inició una investigación de la propia compañía.

Como era de esperar, esta demanda no cita solo al propio Harvey, sino también a varios de los altos gestores de Weinstein Co., que según la investigación no respondieron durante años a las quejas de sus empleados acerca de su presidente. La denuncia cita al COO (Director de Operaciones), aunque no se refiere directamente a David Glasser por su nombre.

La investigación duró cuatro meses e incluyó "una revisión exhaustiva de los registros y correos electrónicos de la compañía", según el fiscal general. Además, la compañía está acusada de violar las leyes de discriminación de género. Weinstein y su compañía "trataron reiteradamente y persistentemente a las empleadas peor que a los empleados a través del acoso en un lugar de trabajo hostil y la discriminación", asegura la demanda.

Bob Weinstein, el hermano de Harvey, tampoco habría cumplido con sus obligaciones con los empleados de Weinstein Co. en su puesto de copresidente y CEO. Según la demanda, en 2014 y 2015 Bob Weinstein estaba al tanto de las acusaciones de inapropiada conducta sexual contra su hermano.

"Bob aceptó permitir que Harvey creara un ambiente de trabajo hostil y se involucrara en una conducta sexual inapropiada que él conocía o que él era responsable de prevenir", reza el comunicado.

WEINSTEIN DICE SER UN "CHIVO EXPIATORIO"

Harvey Weinstein ha salido al paso de esta última demanda mediante un comunicado emitido por su abogado, Ben Brafman, que sostiene que una "investigación justa" del fiscal Eric Schneiderman "demostrará que muchas de las alegaciones contra Harvey Weinstein carecen de fundamento". El acusado asegura que se ha convertido en un "chivo expiatorio" acerca del trato que Hollywood daba a las mujeres.

"Si bien el comportamiento del señor Weinstein no está exento de culpa, lo cierto es que no hubo criminalidad, y al final de la investigación quedará claro que Harvey Weinstein subió a más mujeres a puestos ejecutivos que cualquier otro líder de la industria y no hubo discriminación en ninguno de las dos empresas: Miramax o TWC", dijo Brafman en el comunicado.