La Fiscalía de Nueva York demanda a Harvey Weinstein por negligencia y suspende la venta de su productora

Publicado 11/02/2018 23:10:55 CET

NUEVA YORK, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha anunciado este domingo la presentación de una demanda contra The Weinstein Company, Harvey Weinstein y Robert Weinstein, alegando que los ejecutivos y la dirección de la compañía no protegieron a los empleados del productor cinematográfico y ex consejero delegado Harvey Weinstein, implicado en múltiples investigaciones por violación.

Weinstein, cofundador del estudio Miramax, fue uno de los hombres más influyentes de Hollywood antes de que más de 70 mujeres le acusaran de conducta sexual inapropiada, incluida la violación. Él niega tener relaciones sexuales sin consentimiento con nadie.

La demanda, de 38 páginas, articula que "un grupo de empleadas cuyo principal trabajo era el de acompañar a HW (Harvey Weinstein) en los eventos y facilitar las conquistas sexuales de HW ". "Una de las integrantes de este séquito fue trasladada de Londres a Nueva York para enseñar a los nuevos asistentes de HW a vestirse y oler de manera más atractiva para HW".

Schneiderman ha añadido en el comunicado que cualquier venta de The Weinstein Company debe garantizar que las víctimas serán indemnizadas.

El estudio ha estado en conversaciones para venderse a un grupo de inversores liderados por la ex funcionaria de la administración Obama, Maria Contreras-Sweet, pero la demanda de Scheiderman ha puesto en suspenso las negociaciones, según personas familiarizadas con el tema.