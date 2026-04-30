FlixOlé homenajea a Rafael Romero en el centenario de su nacimiento con tres estrenos en la plataforma

FlixOlé homenajea a Rafael Romero por el centenario de su nacimiento con tres estrenos en la plataforma - FLIXOLÉ

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 3 de mayo se cumplen cien años del nacimiento de Rafael Romero Marchent y FlixOlé le rinde homenaje dedicándole una colección especial. Entre los quince títulos que la componen se encuentran tanto series de televisión como largometrajes, tres de ellos recién llegados a la plataforma: 'El calor de la llama', 'Dos pistolas gemelas' y 'El Lobo Negro'.

Un 3 de mayo de 1926 nacía Rafael Romero Marchent, en una familia estrechamente vinculada al séptimo arte: su hermano Joaquín Luis fue una figura fundamental en la eclosión del 'spaghetti western' en España; su hermana Ana María fue montadora, y el menor de ellos, Carlos, fue actor.

Rafael, por su parte, ya contaba con una destacada carrera como intérprete antes de ponerse detrás de las cámaras. En la década de 1940 participó en filmes como 'La lola se va a los puertos' (Juan de Orduña, 1948), 'Mare Nostrum' (Rafael Gil, 1948), 'La leona de Castilla' (Juan de Orduña, 1951) o películas de su hermano mayor, como la comedia 'Fulano y Mengano' (1959). Más adelante en tan solo veinte años de carrera como realizador, dirigió, además de series de televisión, casi una treintena de películas.

Desde sus primeros pasos en el 'spaghetti western', pasando por la comedia popular, el thriller, el drama o los musicales, Romero Marchent se enfrentó a todos los géneros posibles. FlixOlé hace una repaso de su filmografía con una colección de quince títulos, entre los que se encuentran las series 'Curro Jiménez' y 'Cañas y barro', así como tres estrenos que ya están disponibles en la plataforma: 'El calor de la llama', 'Dos pistolas gemelas' y 'El Lobo Negro'.

RODANDO EN LOS DECORADOS DE 'POR UN PUÑADO DE DÓLARES'

Romero Marchent filmó su segunda película como director en unos escenarios que sin duda reconocerán los fans del western, pues fueron los mismos que se utilizaron en 'Por un puñado de dólares', rodada inmediatamente antes. 'Dos pistolas gemelas' (1966) tuvo su germen en tiempos de bonanza para el western europeo, cuando Romero Marchent recibió la propuesta de Benito Perojo, productor y descubridor de las protagonistas del filme: las gemelas Pili y Mili.

Se trata de una comedia musical, aunque no exenta de momentos de tensión propios del western, en la que las artistas dan vida a dos hermanas que se ganan la vida, junto a su tío, haciendo espectáculos itinerantes. En uno de los pueblos, el tío consigue un rancho en una partida de póker, pero muere en una refriega. Sus sobrinas se convierten en herederas del rancho y tendrán que defenderlo a toda costa.

UN THRILLER PSICOLÓGICO Y UNA VERSIÓN DE 'EL ZORRO'

'El calor de la llama' (1977) es una de las obras más inquietantes de la filmografía de Romero Marchent. Protagonizada por Elli Maclure, Antonio Ferrandis, Pedro Mari Sánchez y Antonio Mayans, este thriller psicológico ambienta su trama en un remoto lugar, aparentemente idílico, en las nevadas montañas de Suiza. Allí, una mujer está harta de su relación matrimonial con un hombre sustancialmente mayor que ella. Al sufrir abusos por parte de un encapuchado, su confusión mental llegará a un extraño punto de identificación con el acosador, del cual desconoce su rostro.

Estrenada en 1980, 'El lobo negro' es una versión de 'El Zorro' ambientada en California a finales del siglo XIX. Coproducida entre España y Mexico, en el guion colaboró su hermano Joaquín Luis, y está protagonizada por el mexicano Fernando Allende. Completan el reparto intérpretes españoles como Álvaro de Luna, Carlos Ballesteros, María Silva, Fernando Sancho o Esperanza Roy. La buena recepción de la película llevó a que, un año después, se estrenara una secuela.

DEL WESTERN AL DRAMA: UNA COLECCIÓN PARA (RE)DESCUBIR A RAFAEL ROMERO

Estas tres nuevas incorporaciones a la plataforma encabezan una colección que recorre la filmografía de Romero Marchent y que ya está disponible en FlixOlé. Entre ellos se encuentran 'Garringo', uno de sus western más destacados, con actores de renombre como Anthony Steffen, Peter Lee Lawrence o José Bódalo; '¿Quién grita venganza?', también con Steffen, o 'Uno a uno sin piedad', protagonizada por Lee Lawrence.

También forma parte de la colección el drama matrimonial que codirigió junto a Rafael Moreno Alba, 'La noche de los cien pájaros', con Carmen Sevilla y Javier Escrivá como protagonistas. Como cineasta, dirigió comedias populares como 'Imposible para una solterona' o 'Un día con Sergio', ambas con Lina Morgan como protagonista, y 'Todo es posible en Granada' con Manolo Escobar.

Completan la colección las series de televisión 'Cañas y barro' y 'Curro Jiménez'. En esta última participó como realizador y, más adelante, dirigió en solitario una versión cinematográfica de la ficción, titulada 'Avisa a Curro Jiménez' y que contó con el reparto habitual de la serie.