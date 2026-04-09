FlixOlé recorre "los sueños" de Fernando Trueba con un especial encabezado por 'Belle Époque' y 'La niña de tus ojos'

FlixOlé recorre la trayectoria de Fernando Trueba con un especial encabezado por 'Belle Époque' y 'La niña de tus ojos' - FLIXOLÉ

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Este viernes 10 de abril FlixOlé incorporará a su catálogo dos títulos clave de la filmografía de Fernando Trueba: 'La niña de tus ojos' y 'Belle Époque', la segunda producción española en ganar el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Ambos filmes, remasterizados por la propia plataforma, encabezarán una colección formada por una decena de títulos que ofrece un recorrido por el universo creativo de uno de los directores clave del cine español.

Bajo el título 'Fernando Trueba: Sueños de celuloide', FlixOlé reúne una selección de películas rodadas o escritas por el cineasta. Esta colección especial incluirá 'Belle Époque' (1992) y 'La niña de tus ojos' (1998), ambas remasterizadas en las instalaciones de la plataforma, además de 'El baile de la victoria' (2009), otra nueva incorporación al catálogo de FlixOlé.

Trueba contribuyó a principios de los años 80 a poner patas arriba el panorama cinematográfico español con propuestas desenfadadas que darían lugar a la llamada comedia madrileña. Durante la década siguiente, la más prolífica de su carrera, afianzó su estilo con películas que capturan con sensibilidad la memoria del país.

Reconocido con una decena de premios Goya, además del premio de la Academia de Hollywood a mejor película de habla no inglesa (que más adelante pasó a llamarse Oscar a mejor película internacional), su trayectoria abarca géneros tan diversos como el melodrama de época, el noir, la animación, el musical o el documental.

'BELLE ÉPOQUE' Y 'LA NIÑA DE TUS OJOS'

Tras sentar cátedra con la 'Escuela de Yucatán', Trueba se coló sin carné de director en la industria. Junto a compañeros de la Universidad Complutense -como Carlos Boyero, Antonio Resines u Óscar Ladoire- convirtió en realidad su sueño de hacer cine con películas que funcionaban como retratos generacionales. En ellas, la influencia de la Nouvelle Vague se mezclaban con una mirada propia que terminó renovando los códigos de la comedia española.

Con 'El año de las luces' (1986), Trueba desplazó el foco desde la efervescencia de los años 80 hacia los años grises de la posguerra, abriendo una nueva etapa en su cine que culmina con 'Belle Époque' en 1992.

Ambientada en los días previos a la Segunda República, la película sigue al joven Fernando (Jorge Sanz) que, tras desertar del ejército, encuentra refugio en una familia tan libre como fascinante, seduciendo a cada una de las hijas del personaje de Fernando Fernán Gómez, a quienes dan vida Ariadna Gil, Maribel Verdú, Miriam Díaz Aroca y Penélope Cruz, respectivamente.

Definida por el propio Trueba como una "película contra el muermo", y nacida tras una comida entre el cineasta, José Luis García Sánchez y Rafael Azcona, la cinta acaparó la atención del público y la crítica. 'Belle Époque' se convertiría en uno de los mayores hitos del cine español cuando Trueba recogió el Oscar a mejor película de habla no inglesa, el segundo para una producción española.

La cinta llega al catálogo de FlixOlé en una versión restaurada en los laboratorios de FlixOlé, que acompaña a otro de los títulos más celebrados de Trueba: 'La niña de tus ojos'. La trama, ambientada en plena Guerra Civil, sigue al cineasta Blas Fontiveros (Antonio Resines), que viaja a la Alemania nazi para rodar en los estudios de la UFA una película folclórica con la estrella Macarena García (Penélope Cruz).

Inspirada libremente en el periplo de Imperio Argentina y Florián Rey en la Alemania del Tercer Reich, la película combina humor y tragedia para retratar a un grupo de cineastas enfrentados a una realidad tan compleja como desconocida. El largometraje consolidó la fama internacional de Penélope Cruz y eclipsó la decimotercera edición de los Goya, donde obtuvo siete galardones.

EL BAILE DE LA VICTORIA Y OTROS 'SUEÑOS DE CELULOIDE'

El especial 'Fernando Trueba: Sueños de celuloide' se completa con el estreno en FlixOlé de 'El baile de la victoria', una historia de segundas oportunidades ambientada en Chile tras la dictadura. Basada en la novela de Antonio Skármeta, la película pone de manifiesto la versatilidad de Trueba y su capacidad para abordar relatos de gran carga emocional, explorando temas como la redención, la justicia y la esperanza.

La colección se enriquece además con otros títulos fundamentales en la filmografía del director: 'El artista y la modelo' (2012) con la que ganó la Concha de Plata en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, delicada reflexión sobre la creación y el paso del tiempo; 'Sé infiel y no mires con quién' (1985), icono de la comedia madrileña; 'Two Much' (1995), su salto a la comedia romántica internacional; 'El año de las luces' (1986), retrato iniciático de la posguerra; 'El embrujo de Shanghai' (2002), evocación de la memoria y la imaginación;

El especial se completa con proyectos que coescribió: 'Esta noche es la noche' (Julio Sánchez Valdés, 1980), 'Miss Caribe' (Fernando Colomo, 1988), 'Suspiros de España' (y Portugal) (José Luis García Sánchez, 1994) y 'A contratiempo' (Óscar Ladoire, 1982).