Gal Gadot: "Wonder Woman 1984 fue como volver a casa"

Tras el éxito de la primera entrega, que fue estrenada en 2017 y amasó en taquilla más de 820 millones de dólares, por fin llega la esperada secuela 'Wonder Woman 1984'.

Gal Gadot regresa al Universo DC para volver a meterse en la piel de Diana Prince en un filme que está de nuevo dirigido por Patty Jenkins y que aterriza este viernes 18 de diciembre en los cines españoles.

En una entrevista concedida a Europa Press la actriz de origen israelí adelanta algunos de los detalles de la que es ya su cuarta película interpretando a un personaje que, en esta ocasión, viaja en el tiempo hasta los años ochenta.

¿Cómo te sentiste al reunirte con el equipo de 'Wonder Woman' para rodar la secuela?

Fue como volver a casa. La preparación de películas de esta envergadura es un proceso laborioso, por lo que agradeces estar rodeada de un equipo tan agradable que logra que todo sea fácil. Y luego fueron unos 8 meses de rodaje, pero lo pasamos en grande. Fue como formar parte de un equipo de baloncesto en el que todos se pasaban el balón constantemente. Así que aunque trabajamos muy duro, resultó un verdadero placer. ¡Hasta formamos un grupo de música!

Y las escenas de acción son aún más espectaculares.

Cuando ruedas una secuela quieres darle más al espectador, así que aunque el listón ya estaba alto, había que superarlo. Y con respecto a las escenas de acción, creo que me ayudó ver un espectáculo de Cirque du Soleil con la directora Patty Jenkins, porque me inspiró a la hora de encontrar un enfoque más femenino y elegante a las peleas.

Esas peleas están rodadas de forma muy realista.

En efecto, porque Patty quería que las peleas fueran creíbles, por lo que siempre prefirió rodar acción real cuando fuera posible. Así que preparamos estas escenas durante meses, creando coreografías revolucionarias con el uso de alambres que nunca se habían hecho antes, lo que me permitió estar suspendida en el aire luchando. Fue una experiencia extraordinaria, llena de fuerza y belleza al mismo tiempo.

Háblanos de tu reencuentro con Chris Pine en 'Wonder Woman 1984'.

Chris es un buen amigo, y me encanta trabajar con él porque tiene mucho talento y hace que te sientas muy cómoda a su lado durante el rodaje. Lo pasamos ya tan bien en la primera película, donde su personaje fue clave, que me hizo mucha ilusión saber que Patty había encontrado la manera de recuperarlo para 'Wonder Woman 1984'. Y sé que no le hubieran traído de vuelta de no haber tenido sentido en la historia, pero lo cierto es que lo hicieron muy bien.

¿Ha cambiado el tono de la narrativa con respecto al filme anterior?

Ha cambiado un poco, al ser una época distinta, pero el universo que refleja es similar. Por tanto, el espíritu sigue siendo el mismo, con las cualidades que ya tenía la anterior película. Es la ventaja de haber contado con la misma directora para ambos proyectos.

¿Qué sientes cuando sabes que tantas personas admiran al personaje de Wonder Woman e incluso se quieren vestir como ella?

¡Me encanta! Es algo que me llena de orgullo y humildad. En Halloween salgo a la calle con una careta para que nadie me pueda reconocer, y siempre me hace ilusión cruzarme con gente disfrazada de Wonder Woman.