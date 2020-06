La gala de los Globos de Oro también se retrasa y se celebrará el 28 de febrero de 2021

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) ha anunciado que la 78ª edición de los Globos de Oro, que debía tener lugar en enero de 2021, cambia de fecha y pasará a celebrarse el 28 de febrero. La gala sigue así la estela de los Oscar y los BAFTA, que también retrasaron sus ceremonias debido a la pandemia provocada por el coronavirus.

El 28 de febrero de 2021 iba a ser, originalmente, la fecha en la que debían celebrarse los 93º Premios Oscar, antes de que se anunciase su retraso al 25 de abril, para tener en consideración los meses en los que las salas de cine se han cerrado y los estrenos se han aplazados con motivo de la pandemia mundial del COVID-19.

La HFPA ha sido una de las últimas instituciones cinematográficas de Hollywood en pronunciarse. Usualmente, los Globos de Oro se celebran a inicios de año, en este 2020 tuvieron lugar el 5 de enero.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz