Gomaespuma, 'La Cena', 'Poquita Fe' o Santiago Segura, ganadores de la V edición de los Premios Berlanga al Humor

Archivo - Montero y Maidagán abordan en la T2 de 'Poquita fe' el problema de la vivienda: "Vamos a tocar un poquito los huevos" - MOVISTAR/JAU FORNÉS - Archivo

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

Gomaespuma, Pantomima Full, Santiago Segura, Agustín Jiménez o las producciones de 'La Cena' o 'Poquita Fe' han resultado ganadoras de la V edición de los Premios Berlanga al Humor, celebrados en el Palacio de Linares de Madrid en una gala en la que se ha reivindicado el valor de la risa como expresión cultural y social.

'La Cena', película dirigida por Manuel Gómez Pereira y que obtuvo dos premios Goya, se ha alzado con el premio a mejor película de humor, mientras que Pantomima Full se ha alzado con el galardón a mejor formato de comedia en pantalla y 'Poquita Fe' ha sido distinguida como mejor serie de humor. Asimismo, Especialistas Secundarios ha recibido el premio al mejor programa de comedia en Podcast y Radio.

En las categorías interpretativas, Agustín Jiménez ha sido reconocido como mejor showman y Bianca Kovacs como mejor showwoman. Por su parte, el Premio EGEDA a la comedia más taquillera ha recaído en 'Padre no hay más que uno 5', dirigida y protagonizada por Santiago Segura.

GOMAESPUMA, PREMIO DE HONOR

El Premio de Honor Berlanga ha recaído este año en Juan Luis Cano y Guillermo Fesser, integrantes del histórico dúo Gomaespuma y referentes del humor en España. La organización ha destacado su trayectoria de varias décadas en radio, televisión y comunicación, así como su capacidad para revolucionar el lenguaje humorístico desde "la inteligencia, la ironía y el compromiso social".

Los Premios Berlanga al Humor, nacidos en 2022, rinden homenaje al legado del cineasta Luis García Berlanga y a una concepción de la sátira "crítica y humana". El jurado de esta edición ha estado integrado por Antonio Resines, Marta González de Vega, José Luis García Berlanga, Diego Fortea, Eva Isanta, Pedro Piqueras y Luz Sánchez-Mellado.

La gala ha contado nuevamente con la colaboración de FlixOlé, plataforma especializada en cine español; Platino Educa, iniciativa educativa impulsada por EGEDA junto a FIPCA; y la firma Carrasco Ibéricos.