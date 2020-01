El presidente de la Academia de Cine reivindica "un país de convivencia y respeto de todos y todas"

Actualizado 26/01/2020 0:00:38 CET

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Academia de Cine, Mariano Barroso, ha reivindicado este sábado durante su discurso en la ceremonia de los 34 Premios Goya "un país de convivencia y respeto de todos y todas".

"La gente quiere reivindicar el país con el que se identifica. Un país de gente que trabaja en silencio, concentrada y sin aspavientos. Un país de convivencia y de respeto. Un país de todos y de todas", ha dicho Barroso.

Asimismo, ha lamentado el "desempleo y la precariedad" en la profesión, que "siguen siendo tozudos y crueles compañeros de viaje". "Algunos malviven, para muchos compañeros el glamour es un espejismo", ha recalcado.

Al comienzo de su discurso, Barroso ha tenido unas palabras de apoyo y solidaridad a los afectados en Málaga y el litoral por las inundaciones.

El presidente de la Academia ha celebrado el "segundo mejor dato de la pasada década" en asistencia a los cines, por lo que ha dado la "enhorabuena" a los distribuidores y las salas, y ha destacado que películas como 'Padre no hay más que uno', 'Lo dejo cuando quiera', 'Si yo fuera rico y muchas de las nominadas" se han llevado el "premio del público que llena las salas".

Al mismo tiempo, ha celebrado que las plataformas hayan apostado por la producción de cine. "Y por primera vez tenemos películas nominadas que existen gracias a ellas", ha señalado.

Tampoco se ha olvidado del "reconocimiento internacional" para el cine español, y ha recordado el premio a Marta Nieto en Venecia por su actuación en 'Madre'; el galardón a Antonio Banderas en Cannes y ahora su nominación al Oscar por 'Dolor y gloria'; el reconocimiento de Oliver Laxe y Albert Serra en Cannes; a 'Buñuel en el laberinto de las tortugas', premio a la mejor película de animación europea; la nominación de 'Klaus' al Oscar, o las nominaciones de 'Dolor y gloria' en los Globos de Oro y los Oscar.

2021: AÑO BERLANGA

Durante su discurso, Barroso ha anunciado que la Academia de Cine va a declarar el 2021 el Año Berlanga, para celebrar el centenario del nacimiento de uno de los "padres" del cine español que cree que "ayudará a entender algunas de las cosas" que vive el país últimamente y a conocerse "un poco mejor".

"También nos conocería bien cualquiera que viera una película de Pepa Flores, que hoy va a recibir nuestro Goya de Honor. Pepa Flores ha conseguido, sin proponérselo, algo casi imposible en nuestro país: generar unanimidad. Eso se merece un Goya de Honor y nuestro aplauso", ha afirmado.

El presidente de la Academia de Cine ha recalcado que en la profesión hay "muchos actores que dedican su vida a encarnar las verdades de otros seres humanos" y que no se conocen, así como "guionistas anónimos", "sonidistas" o "maquilladores". "No son famosos. Pero son imprescindibles. Sin ellos no hay historias que contar", ha señalado.

"Esa es nuestra definición de éxito. Contar historias con las que nuestro público se identifique. Viva donde viva y piense como piense. Compartir preguntas para las que, quizás, no tenemos respuesta. Romper prejuicios, clichés y estereotipos. Reflexionar sobre lo que nos pasa, desde la carcajada, o desde la emoción. Para eso estamos aquí, no para ser famosos", ha concluido Barroso.