Guitarricadelafuente y Penélope Cruz, nominados a los Premios Gotham de EEUU por 'La bola negra' y 'La invitación'

Archivo - La película se presentará próximamente en el Festival de San Sebastián y el Festival Internacional de Cine de Toronto, y llegará a los cines españoles el 25 de septiembre. - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Guitarricadelafuente, por su papel en 'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi, y Penélope Cruz, por 'La invitación', de Olivia Wilde, han sido nominados a los Premios Gotham de Estados Unidos, unos galardones dedicados al cine independiente que celebran este año su 36ª edición el próximo 30 de noviembre.

La organización de los premios ha dado a conocer este martes las nominaciones en su página web. De esta manera, el cantante y actor español competirá en la categoría de intérprete revelación (Breakthrough Performer), mientras que Penélope Cruz optará al premio a la mejor interpretación de reparto (Outstanding Supporting Performance). Ambos figuran entre los 25 intérpretes nominados en las distintas categorías de actuación de estos premios, que han anunciado este martes sus candidaturas.

En la misma categoría que el cantante español están Adia, por 'Your Mother Your Mother Your Mother'; India Amarteifio, por 'Clarissa'; Colas Quignard, por 'La Gradiva', y Mason Reeves, por 'Josephine'.

Por su parte, Penélope Cruz se medirá a Tom Courtenay, por 'Queen at Sea'; Esmé Creed-Miles, por 'Sense and Sensibility'; Adam Driver, por 'Paper Tiger'; Andrew Garfield, por 'Artificial'; Skyler Gisondo, por 'Primetime'; Sandra Hüller, por 'Fatherland'; Kate O'Flynn, por 'Tender Loving Care'; Tao Okamoto, por 'All of a Sudden', y Channing Tatum, por 'Josephine'.

'La bola negra' también opta al Gotham Audience Award, en una lista en la que también figuran 'Backrooms', de Kane Parsons; 'The drama', de Kristoffer Borgli; 'La invitación'; 'Michael', de Antoine Fuqua; 'Obsession', de Curry Barker; 'Project Hail Mary', de Phil Lord y Chris Miller; y 'You Can See Everything', de Nathan Fielder y Lance Oppenheim.

Por su parte, 'La invitación', dirigida por Olivia Wilde y protagonizada por un reparto encabezado por Seth Rogen, también está nominada a mejor película (Best Feature) y mejor guion adaptado (Best Adapted Screenplay), además de la candidatura de Penélope Cruz. Con cuatro nominaciones, se sitúa entre las producciones más destacadas de esta edición.

En total, los Premios Gotham han seleccionado 42 largometrajes y 25 interpretaciones en 11 categorías. Los nominados son elegidos por comités integrados por críticos de cine, periodistas, programadores de festivales y comisarios cinematográficos, mientras que jurados independientes determinarán los ganadores.