La hija de Sam Peckinpah presenta 'Peckinpah Suite', un "rompecabezas de un padre que nunca estuvo presente"

Publicado 12/12/2019 19:01:02 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Lupita Peckinpah, hija de Sam Peckinpah, presentado en España 'Peckinpah Suite', el documental de producción propia de TCM que se acerca a la figura del cineasta norteamericano a través del viaje de Lupita Peckinpah a Livingston, la población de Montana en la que se refugió Sam Peckinpah durante los últimos años de su vida. La presentación ha contado también con la presencia del director del documental Pedro González Bermúdez, recientemente nominado al Goya al mejor cortometraje documental por 2001 destellos en la oscuridad, y del productor José Skaf.

Para Lupita Peckinpah este proyecto "ha sido un proceso muy personal, casi como una terapia. He recreado un rompecabezas de un padre que nunca estuvo presente. He comprendido que la vida de mi padre era el cine. Para él sus películas eran sus hijos, pero nunca hubiese hecho lo que hizo si no se hubiese entregado así".

Para el director Pedro González Bermúdez, "la película tiene algo de búsqueda de la infancia, de ese padre desconocido y de un misterio que descubrir". Ha destacado que el documental quiere que el público se sienta interesado por una figura con una personalidad poderosa: "¿Qué parte de la leyenda negra de Sam Peckinpah es real? En realidad, no lo sabemos a ciencia cierta".

El productor José Skaf ha destacado el papel que juega Livingston, la población de Montana en la que se desarrolla la historia: "El lugar es un protagonista más y queríamos transmitir la sensación de lo que ocurre allí. Es un plató de cine, tanto por los habitantes como por la arquitectura".

Peckinpah Suite es el nuevo trabajo de Pedro González Bermúdez, director de otras producciones originales de TCM como Regreso a Viridiana, El último adiós de Bette Davis o Nostromo: el sueño imposible de David Lean, que han sido seleccionados en numerosos festivales de cine y han obtenido premios internacionales. Su último corto, 2001 destellos en la oscuridad, está este año nominado al Goya al mejor cortometraje documental.

'Peckinpah Suite' se estrena en TCM el sábado 14 de diciembre a las 22:00 horas. La nueva producción original de TCM, dirigida por Pedro González Bermúdez, se acerca a la figura de Sam Peckinpah, director de películas como Grupo Salvaje o La balada de Cable Hogue, a través de la mirada de su hija menor, Lupita Peckinpah.

Fruto de su matrimonio con la actriz mexicana Begoña Palacios, con la que se casó en tres ocasiones, Lupita era tan solo una niña cuando su padre falleció en 1984. Sin embargo, su figura ha estado siempre presente en su memoria.

35 años después, Lupita viaja por primera vez desde Ciudad de México, donde vive actualmente, hasta Livingston, la pequeña ciudad de Montana a la que, tras varios fracasos profesionales, su padre decidió retirarse.

Peckinpah Suite es un viaje físico, pero, sobre todo, un trayecto emocional en el que Lupita irá reavivando recuerdos y descubriendo aspectos desconocidos de la vida un hombre, su padre, que a lo largo de su vida inspiró infinidad de leyendas