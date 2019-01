Jason Reitman dirigirá Cazafantasmas 3

Actualizado 16/01/2019 10:02:58 CET

MADRID, 16 Ene. (EDIZIONES) -

Sony Pictures ha dado luz verde a una secuela de Cazafantasmas, la popular saga protagonizada por Bill Murray, Ernie Hudson, Dan Aykroyd y Harold Ramis, que ya tiene director. Será Jason Reitman, realizador de Juno y Gracias por fumar, quien se pondrá detrás de las cámaras de un filme que continuará la historia de las dos películas originales.

Jason Reitman, hijo de Ivan Reitman, director de la primera entrega de Cazafantasmas en 1984 y de su secuela, en 1989, ha cerrado un acuerdo con Sony para escribir y dirigir la película, cuyo estreno está previsto para el verano de 2020, según informa Variety.

El libreto lo firman Jason Reitman y Gil Kenan. Varias fuentes cercanas al proyecto han adelantado a la publicación estadounidense que la película será una continuación de Cazafantasmas 2 y que el rodaje comenzará este mismo verano.

Esas mismas fuentes han asegurado que el nuevo largometraje no guardará relación con la versión femenina de Cazafantasmas de 2016, encabezada por Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon, Leslie Jones y Cecily Strong y dirigida por Paul Feig.

Por el momento se desconoce si la próxima secuela contará con el icónico reparto original y tampoco han trascendido detalles sobre la trama. Lo que sí se sabe es que Reitman, también productor de Up in the Air y Una vida en tres días, ha comenzado a hacer audiciones para cuatro personajes principales adolescentes, dos chicos y dos chicas.

En una entrevista para Entertainment Weekly, Reitman ha admitido que se considera "el primer fan de Cazafantasmas". "Quería hacer una película para los otros fans", ha asegurado el director, "este es un nuevo capítulo de la franquicia". Reitman ha subrayado que su película "no es un reboot". "Lo que ocurrió en los 80, se queda en los 80, esto transcurre en la actualidad", ha añadido.

"Quiero que la película se abra como un regalo. Tenemos muchas y maravillosas sorpresas, además de nuevos personajes que conocerá el público", adelantó Reitman, quien compartió una imagen en Instagram dando a conocer la noticia de su implicación en el proyecto.